Torne-se um especialista em seleção de plantas

Se você optar por compartilhar alguns de seus espaços e um pedacinho de sua vida com plantas, você estará tomando uma decisão que não só tornará sua casa, escritório, oficina ou onde quer que você decida colocá-la mais bonita, você também terá benefícios pessoais, físicos e emocionais que você não poderá acreditar, embora isso seja o assunto de outro texto. Acredite, as plantas são grandes companheiras.

É muito comum que quando escolhemos ter uma planta seja por causa do impulso de vê-la "bonita", portanto também é muito normal que seu destino seja viver meio vivo em um vaso que, mais tarde, se tornará um ornamento de natureza morta. Embora existam várias razões para não conseguir ter uma ou mais plantas, as principais podem ser causadas pela ignorância da grande variedade que você pode escolher, bem como pela ignorância de si mesmo e o quanto você está disposto a cuidar dela.

Existem plantas de todos os tipos: as que têm sol, sombra ou sombra; as que têm muita sede e as que são quase sopradas pelo vento; as que têm de ser podadas e as que crescem livremente. Há algumas plantas que podem crescer na água, algumas que precisam de solo e outras que precisam de fertilizantes ou outros dispositivos para crescer saudáveis e fortes.

Como escolher uma planta?

A escolha de ter uma e depois mais plantas (acredite que você vai querer ter mais assim que vir a primeira crescer) deve ser baseada no tempo que você está disposto a dar à sua pequena planta.

Em segundo lugar, deve-se considerar o espaço que se pode dar à planta, principalmente considerando a iluminação e a temperatura.

Em terceiro lugar, considere com que frequência sua nova companheira deve ser regada, assim como o tipo de substrato ou solo de que necessita. Se você não souber, pergunte à pessoa a quem você comprou e confirme com nosso amigo, o Internet.

Finalmente, você deve saber que as plantas, como você e eu, sentem e se adaptam a novos ambientes podem ser difíceis. Não desanime se, quando chegar ao local escolhido, a sua planta se tornar um pouco tímida e declinar. Fale com ela e seja muito observador de sua reação a vários estímulos.

Entrar no mundo das plantas pode ser e será uma grande decisão que, tomada com paciência, dedicação e muito amor, lhe dará grande satisfação. Não desista e procure sempre compreender as múltiplas necessidades que seu novo elemento verde terá.

A maior mentira que você pode dizer a si mesmo é "Todas as minhas plantas morrem", tudo o que você tem que fazer é escolher a que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

