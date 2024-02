Transforme seu lar: dicas de designer para usar papel de parede

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Renovando ambientes com papel de parede

Divulgação

Decorar a casa é como pintar uma tela em branco com sua personalidade, e o papel de parede é uma das ferramentas mais versáteis nesse processo criativo. Com a capacidade de transformar completamente um espaço, o uso de papel parede se tornou uma tendência queridinha por designers e amantes de decoração. Mas como escolher o papel de parede certo para cada ambiente da casa? Vamos mergulhar nas dicas de especialistas.

Sala de estar: um convite ao conforto e estilo

A sala de estar é onde a vida acontece. É um espaço para relaxar, receber amigos e criar memórias. Para esse ambiente, pense em papéis de parede que combinem conforto com estilo. Uma tendência em alta é o uso de padrões geométricos suaves ou texturas que imitam materiais naturais, como madeira ou pedra. Estes designs adicionam profundidade e interesse visual sem sobrecarregar o espaço.

continua após o anúncio

Opinião do Designer: "Para a sala, escolha um papel de parede que complemente sua decoração existente. Se você tem um espaço mais minimalista, um papel de parede com textura ou padrão sutil pode adicionar aquele toque especial sem dominar."

Quarto: criando seu refúgio particular

O quarto é o seu santuário pessoal, então o papel de parede deve refletir tranquilidade e paz. Papéis de parede com cores suaves ou padrões inspirados na natureza, como flores delicadas ou paisagens serenas, são perfeitos para promover relaxamento. Para um toque moderno, considere designs abstratos em tons pastéis.

continua após o anúncio

Opinião do Designer: "No quarto, menos é mais. Escolha um papel de parede que induza ao relaxamento e complemente suas roupas de cama e acessórios, criando um ambiente harmonioso."

Cozinha: misturando praticidade com personalidade

A cozinha não é apenas um lugar para cozinhar, mas também um espaço de convívio. Papéis de parede resistentes à água e fáceis de limpar, com estampas alegres ou motivos culinários, podem adicionar vida e cor ao ambiente. Padrões vibrantes ou até mesmo uma parede de destaque com um papel de parede ousado podem transformar a cozinha em um espaço cheio de personalidade.

continua após o anúncio

Opinião do Designer: "Na cozinha, considere papéis de parede que sejam não apenas bonitos, mas também funcionais. Estampas divertidas ou inspiradas em alimentos podem criar um ambiente acolhedor e estimular a criatividade culinária."

Banheiro: um toque de elegância e ousadia

O banheiro permite ousar um pouco mais com o papel de parede. Designs que remetem ao luxo, como mármore falso ou padrões botânicos exuberantes, podem transformar o banheiro em um verdadeiro retiro de spa. Para espaços menores, papéis de parede com padrões grandes e cores claras podem dar a ilusão de um espaço maior.

continua após o anúncio

Opinião do Designer: "Não tenha medo de ser ousado no banheiro. Um papel de parede impactante pode tornar o espaço pequeno em uma declaração de design surpreendente."

Escritório em casa: foco e inspiração

No escritório em casa, o papel de parede deve inspirar produtividade e criatividade. Designs geométricos ou abstratos em cores calmantes podem ajudar a manter o foco. Uma parede de destaque atrás da mesa de trabalho, com um papel de parede inspirador ou motivacional, pode ser o impulso que você precisa nos dias de trabalho longos.

continua após o anúncio

Opinião do Designer: "Escolha um papel de parede que inspire, mas que também permita concentração. Evite padrões muito agitados que possam distrair."

Quarto das crianças: estimulando a imaginação

No quarto das crianças, o papel de parede pode ser uma ferramenta incrível para estimular a imaginação e a criatividade. Padrões lúdicos, animais selvagens, mapas do tesouro ou temas espaciais podem transformar o quarto em uma aventura diária. Opte por papéis de parede duráveis e laváveis, prontos para enfrentar as brincadeiras.

continua após o anúncio

Opinião do Designer: "Deixe que os interesses e a personalidade da criança guiem a escolha do papel de parede. Um ambiente que eles amam pode encorajar a aprendizagem e a brincadeira."

Dicas importantes

● Sempre considere a durabilidade e a limpeza do papel de parede, especialmente em áreas de alto tráfego.

continua após o anúncio

● Use papéis de parede para criar pontos focais em cada quarto.

● Não subestime o poder de uma única parede de destaque.

● Lembre-se de que a mudança de papel de parede é uma forma acessível de atualizar seu espaço sem reformas completas.

Conclusão

O papel de parede tem o poder extraordinário de transformar qualquer espaço, incorporando estilo, cor e personalidade. Ao escolher o papel de parede certo para cada quarto, você não apenas atualiza a estética de sua casa, mas também cria ambientes que refletem quem você é. Lembre-se, cada parede é uma tela em branco esperando para ser transformada em uma obra de arte que você pode viver todos os dias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: