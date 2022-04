Troféu Chama Santander premia Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados como o melhor escritório do Brasil em 2021

Apoie o 247

O escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados celebrou uma grande conquista na sua história. Isso porque a empresa foi premiada pelo Banco Santander com o “Troféu Chama Santander”, que representa o reconhecimento de “Melhor Escritório do Ano 2021” no Brasil.

Além desse importante prêmio, Sanchez & Sanchez venceu em outras três categorias: “Melhor Escritório Massificado Negocial”, “Melhor Escritório Crédito Imobiliário” e “Melhor Negociador Crédito Imobiliário: mérito do colaborador Cássio Oliveira.

A recepção dos prêmios foi feita no último dia 11 de abril na matriz em Ribeirão Preto de forma presencial com as lideranças que formam o time do Santander no escritório, tanto jurídico como negocial e contou com a presença de toda a direção, representada por Dr. Jorge Sanchez, Dra. Helga Sanchez, Dr. Rubens Zampieri Filardi e Dr. Rafael Barioni, e também todos os sócios, gerentes e demais lideranças das equipes Santander do escritório, bem como o colaborador Cássio Oliveira.

Essa entrega foi transmitida ao vivo para todos os colaboradores que trabalham na carteira Santander no escritório. Com isso, mais de 100 pessoas acompanharam em tempo real essa premiação que reconhece o excelente trabalho realizado pela equipe Sanchez & Sanchez.

“O reconhecimento atesta nossa excelência e o comprometimento de nossos profissionais em prestar as melhores soluções ao mercado. Agradecemos nosso cliente pela confiança e parabenizamos nosso time por toda dedicação. Juntos somos mais!”, agradeceu o sócio-fundador Jorge Sanchez durante o evento de premiação.

Sobre o Escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados

Fundado em 1998, o escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados tem sua sede em Ribeirão Preto-SP. Atua com escritórios próprios e parceiros em toda a região Sudeste e Sul do país. Sua clientela se concentra em médios e grandes grupos econômicos, nas áreas de seguro, telefonia, bancos, serviços, construção civil, dentre outros. A assessoria possui notório know how em Recuperação de Crédito, Contencioso Cível e Trabalhista. Além disso, oferece serviços jurídicos de consultoria nas áreas de Contratos e Direito Empresarial, Trabalhista e estruturação de Departamentos de Cobrança.

