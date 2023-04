Tudo sobre o streaming no Twitch Poker

Apoie o 247

O Twitch tornou-se uma forma cada vez mais popular para os jogadores compartilharem seus jogos e sites de poker online para alcançar sua comunidade de jogadores. A plataforma começou como uma maneira de outras pessoas assistirem às pessoas jogarem videogames e evoluiu para muito mais ao longo dos anos.

Uma grande parte disso agora inclui streaming de poker texas hold'em, e a plataforma se tornou uma oportunidade crescente para muitos na indústria. Não importa o seu estilo ou interesse, parece que existe um streamer para atender a todos.

Os streamers de poker incorporam seus gostos e interesses em seus programas e há opções em vários idiomas. Um dos sites que mais gostámos é a 888 Poker, um operador bem estabelecido no mercado, que é premiado internacionalmente e devidamente licenciado, seguro e permite todos os jogos e torneios, incluindo o mais popular Texas Hold’em.

Enquanto alguns streamers podem estar extremamente focados no poker online, para outros, o streaming de poker é apenas parte da diversão. Eles podem misturar humor, bate-papo com amigos e outros recursos divertidos para manter a fidelidade dos espectadores. Aqui está uma visão completa de tudo relacionado ao Twitch poker.

História da transmissão do Twitch

A história do Twitch remonta a 2011, quando o site foi lançado como um serviço de streaming de vídeo, voltado inicialmente para os entusiastas de videogames. Em outubro de 2013, a plataforma tinha 45 milhões de visitantes únicos, com a Forbes chamando-a de “a ESPN dos videogames”.

Um ano depois, o site alcançou a quarta maior fonte de pico de tráfego online nos Estados Unidos. Algumas empresas maiores começaram a perceber e a Amazon adquiriu a plataforma em agosto de 2014 por US$ 970 milhões.

A empresa introduziu opções adicionais de assinatura e modelos de comércio, permitindo que os streamers ganhassem dinheiro com a criação de conteúdo.

Em 2015, o Twitch atingiu 100 milhões de espectadores por mês e é a principal opção de streaming de videogame desde 2017. O site consistia em 3 milhões de streamers e 15 milhões de espectadores diários em 2020.

O começo do Twitch poker

Logo após adquirir o Twitch, a Amazon procurou adicionar mais opções para streamers e visualizadores. O poker online já havia crescido de pequenas operações na década de 1990 para sites de jogos de casino de alta tecnologia em grande escala com milhões de jogadores.

O jogo parecia um ajuste perfeito e o Twitch começou a cortejar alguns desses jogadores. O profissional de poker Jason Somerville foi um dos primeiros. Ele já havia desenvolvido seu conceito de “Run It Up” em vídeos, embora não ao vivo.

“Run It Up” começou como um programa no YouTube onde ele jogava online e tentava transformar $ 50 em $ 10.000. Em 2014, o programa mudou para o Twitch, apresentando pensamentos extemporâneos sobre poker e outros tópicos, bem como informações sobre a vida de um profissional de poker.

Esse programa inicial melhorou muito as ofertas semelhantes do YouTube e abriu o caminho para outros usuários do Twitch.

Somerville não apenas transmitiu sua ação no poker, mas também desenvolveu uma marca Run It Up, vendendo mercadorias e ganhando dinheiro com assinaturas, acordos de patrocínio e anúncios do Twitch.

Mais tarde, ele adicionou eventos ao vivo como o Run It Up Reno para jogadores de sua comunidade em todo o mundo se reunirem e jogarem. Toda a marca Run It Up chegou a exigir vários funcionários para manter a operação funcionando.

Nos últimos anos, jogadores como Jeff Gross criaram operações semelhantes que agora consistem em uma comunidade geral e uma marca além de simplesmente jogar poker online.

A ideia de transmitir poker online como um negócio nasceu. O Twitch Poker começou a crescer, com mais jogadores trazendo suas próprias ideias e personalidades para a plataforma. Isso agora se tornou uma parte importante da indústria do poker online, com sites adicionando suas próprias plataformas para transmitir grandes eventos.

Grandes sites de poker online como o 888 Poker até começaram a contratar embaixadores de streaming do Twitch. Como Somerville observou sobre a plataforma, muitos espectadores são jogadores de videogame e as empresas veem o Twitch como uma oportunidade de expandir o jogo.

O streaming permite que as empresas de poker alcancem um público jovem de espectadores que podem não ter jogado poker ou mesmo pisado em um casino. Esses embaixadores geralmente atuam como educadores e treinadores de estratégia, apresentando novos jogadores ao jogo.

Os sites de poker agora divulgam regularmente seus fluxos de poker e os usam para transmitir mesas finais e torneios ao vivo, distribuir prêmios e realizar promoções e outros eventos. Adicionar um fluxo de poker oficial do Twitch não é apenas uma boa opção - parece ser uma obrigação para muitos sites de poker.

Streamer brasileiro e famoso no Twitch

Felipe “Felipe Mojave” Ramos é um popular streamer de poker do Brasil e tem mais de $2,6 milhões em ganhos de poker ao vivo. Em 2021, ele somou uma pontuação massiva no WSOP Online, terminando em segundo lugar em um evento de $1.000 no site para $476.612.

Sua transmissão no Twitch tem mais de 38,4 mil seguidores e ele se tornou uma parte importante do crescente cenário do poker brasileiro.

Proibição de jogos de casino não regulamentados pelo Twitch entra em vigor, mas o poker está livre!

A proibição de fluxos de jogos de casino não regulamentados no Twitch entrou em vigor em outubro de 2022. O Twitch disse que será gentil em sua aplicação desde o início, dando aos streamers a chance de se acostumar com a política.

Cada situação é tratada manualmente caso a caso. Como seria de esperar, as punições começam leves e podem se tornar duras. Uma primeira ofensa – neste caso, streaming de conteúdo de jogos proibidos – resultará em um aviso e provavelmente na remoção do conteúdo ofensivo.

Outras violações da política resultarão em suspensões temporárias por até um mês, enquanto no extremo da escala de ofensas, os streamers podem ser banidos permanentemente.

Essas etapas eram para banir os casinos online não regulamentados de streams. Especificamente, isso significa “sites de jogos de casino que incluem caça-niqueis, roleta ou jogos de dados que não são licenciados nos EUA ou em outras jurisdições que fornecem proteção suficiente ao consumidor”.

Não incluídos e, portanto, protegidos da proibição, estão o poker, esportes de fantasia e apostas esportivas.

Os casinos criptográficos são os principais alvos

Quatro sites específicos foram nomeados como parte da proibição: Stake, Rollbit, Duelbits e Roobet. Eles se tornaram muito populares entre os streamers populares de jogos de alto risco, em parte (ou principalmente) porque são sites de jogos de casino baseados em criptografia, o que torna mais fácil para pessoas de jurisdições como a maioria dos Estados Unidos apostar neles.

Os fluxos de jogos de casino subiram nas paradas do Twitch no ano passado e, portanto, atraíram mais atenção e críticas. Muitos dos principais streamers se manifestaram contra os fluxos desses jogos, criticando-os por fazerem jogos de casino – e jogos de alto risco, especialmente – parecerem divertidos e atraentes para espectadores vulneráveis ​​como menores.

Alguns dos streamers de jogos de casino mais populares ganham e perdem dezenas de milhares, centenas de milhares e até milhões de dólares em uma única sessão, geralmente jogando caça-niqueis.

Alguns dias antes da proibição entrar em vigor, o rapper Drake hospedou mais de 20.000 espectadores em uma de suas transmissões de jogos de casino no site de criptomoedas Stake, algo que ele já fez várias vezes. Ele não está feliz com a proibição do jogo - como se não tivesse notoriedade e renda suficientes - mas será punido como qualquer outra pessoa se violar a política.

Poker no Twitch: considerações finais

O Poker Twitch e o streaming online, em geral, foram uma grande adição ao mundo do poker. Jogadores e sites de poker continuam a aumentar ainda mais seu conteúdo, alcançando uma variedade de espectadores em vários idiomas ao redor do mundo.

Os sites de poker online veem a plataforma como uma oportunidade para crescer e expandir o jogo. Mais poker está disponível no Twitch agora do que em qualquer outra plataforma. A presença do jogo continua a crescer no site e não mostra nenhum sinal de desaceleração.

