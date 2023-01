Um guia para iniciantes na roleta brasileira da Evolution

Apoie o 247

Quando se trata de jogos de mesa populares, a roleta está entre os clássicos que muitos apostadores apreciam. Os jogadores adoram jogar jogos de roleta porque são fáceis de entender e se apresentam com várias opções de apostas que você pode escolher.

Foto de Cottonbro Studio no Pexels

Com sites oferecendo seus serviços para jogadores de cassino em todo o mundo, agora é mais fácil do que nunca encontrar diferentes variações de roleta para escolher. Embora existam vários tipos de jogos de roleta, a mecânica básica permanece a mesma para todos eles, na verdade.

A Evolution, um dos provedores de jogos de cassino mais populares e renomados do mundo, é conhecida por produzir os melhores e mais envolventes jogos de roleta. Para atender a vários jogadores em diferentes países, a empresa lançou jogos de roleta nativos.

A empresa fez questão de fornecer jogos de roleta com muitas opções de idioma. Como o Brasil está entre os principais países onde os jogadores de cassino gostam de jogar jogos do gênero, a empresa lançou um jogo roleta brasileira . Para lhe dar uma ideia do que é este jogo, aqui está um guia:

O que é o jogo de roleta brasileira?

O jogo de roleta brasileira é semelhante à versão padrão europeia. O jogo é inspirado no Rio de Janeiro e em outros marcos brasileiros.

Embora a roleta europeia e a americana sejam, de longe, as variações mais populares, a empresa fez um esforço para se expandir em vários mercados em todo o mundo. A Evolution visava atender a vários tipos de jogadores, lançando pela primeira vez versões do jogo sob medida para outras nações, como o Brasil.

Embora a roleta brasileira ao vivo seja voltada para jogadores que falam português, entusiastas de todo o mundo são convidados a jogar na mesa. A interface do usuário do jogo ainda será escrita em inglês para quem não entende o português nativamente, mas todo o envolvimento com os revendedores será feito nesse idioma.

Quais são suas características?

Conforme mencionado, o jogo de roleta brasileiro usa o português para focar o jogo no mercado muito maior do Brasil. A versão da roleta brasileira é o primeiro projeto de grande escala fora dos cassinos brasileiros locais especializados.

A jogabilidade é semelhante à dos jogos de roleta tradicionais, com as principais diferenças na estética. O jogo apresenta uma roleta clássica com a icônica estátua do Cristo Redentor de vista para o Rio de Janeiro servindo como pano de fundo quase “cinematográfico”.

As outras paredes do estúdio são adornadas com uma variedade vibrante de plantas únicas e outros elementos que incorporam a cultura do Brasil. A variação da roleta brasileira também está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Quais são as outras roletas de língua nativa do Evolution?

Para atender a outros países onde a roleta é um jogo popular de escolha, a Evolution lançou outros jogos de roleta nativos. O provedor de jogos entende que muitos jogadores gostam de jogar seus jogos de cassino favoritos em seu idioma nativo porque adicionam um pouco mais de imersão. Alguns dos outros jogos de roleta nativos lançados pela Evolution são:

● Evolution Hindi Roulette → Uma vez que o hindi tem o terceiro maior número de falantes nativos de qualquer idioma, a Evolution lançou um jogo de roleta para atingir especificamente esse mercado. Assim como a variante brasileira, a roleta hindi é jogada da mesma forma que a clássica.● Evolution Greek Roulette → Até hoje, não há muitos jogos de roleta grega disponíveis. Para liderar a inovação, a Evolution lançou seu primeiro jogo de roleta ao vivo em língua grega. O jogo apresenta uma roda de roleta padrão e uma mesa com o litoral grego como pano de fundo.

Com o jogo roleta brasileira tornando-se mais popular, não é de surpreender que mais jogos nativos sejam lançados. Com isso, não é surpreendente que o mercado de jogos de cassino online cresça mais em sucesso a cada ano e alcance novos patamares.

