Unir um pdf usando Smallpdf

Sobre Smallpdf

Smallpdf é uma ferramenta para gerir e fazer a edição de documentos para desktops e dispositivos móveis. Inclui ferramentas para unir PDFs, converter, comprimir e editar documentos digitais. Com Smallpdf, os usuários podem adicionar textos, imagens, formas, anotações e muito mais. Os arquivos PDF podem ser convertidos de e para DOC, PPT, XLS e muitos outros formatos de arquivo.

Smallpdf inclui assinaturas digitais que podem ser usadas para preencher formulários e assinar contratos. Os usuários também podem solicitar assinaturas eletrônicas de outros e acompanhar o progresso conforme necessário. Além disso, os documentos podem ser armazenados e compartilhados com segurança usando a plataforma Smallpdf. Aplicações móveis estão disponíveis para dispositivos iOS e Android.

Smallpdf é um editor de PDF online gratuito que oferece um conjunto limitado, mas útil, de ferramentas de edição e conversão. Embora não possa corresponder às capacidades de um editor de PDFs pagos, ele oferece uma maneira de fazer mudanças básicas nos documentos rapidamente.

A conversão de PDF é o ponto forte de Smallpdf. Ele pode converter arquivos Word, Excel e PowerPoint para PDF e vice-versa. O conversor também suporta arquivos de imagem, tais como formatos PNG, BMP, TIFF e GIF. O melhor de tudo é que você pode carregar e converter vários documentos de uma só vez.

O Smallpdf também permite modificar os PDFs existentes. Você pode extrair páginas de um PDF e salvar cada página como um PDF separado, assim como combinar vários PDFs em um único documento. Você também pode excluir e girar páginas e inserir números de páginas. Se você tem um PDF que excede a limitação do tamanho de seu e-mail, Smallpdf pode comprimi-lo sem comprometer sua qualidade.

Excelente interface de navegação

Smallpdf possui um editor de arrastar e soltar onde você pode converter, comprimir e editar seus arquivos e oferece uma interface amigável que garante aos usuários a fácil navegação e utilização da plataforma.

Características de segurança

Usando Smallpdf, você não precisa se preocupar com as pessoas que têm acesso aos seus arquivos. Smallpdf tem características de segurança que incluem assinaturas digitais, proteção por senha e criptografia SSL de 256 bits (somente usuários Pro). Se você usar a plataforma on-line, tenha certeza de que o que quer que tenha convertido e comprimido será apagado dentro de uma hora.

Disponível em todas as plataformas

O Smallpdf está disponível em todas as plataformas e sistemas operacionais, incluindo Mac, Windows e Linux. Ele também funciona com qualquer navegador da web e qualquer dispositivo.

Smallpdf também trabalha na nuvem, assim você não precisa se preocupar em perder documentos importantes ou perder o progresso de seu trabalho.

Você trabalha com documentos confidenciais?

Smallpdf permite que você proteja e encripte com senha os PDFs e desbloqueie os arquivos protegidos que você recebe. Você pode criar sua assinatura, assinar PDFs e solicitar a assinatura de outros também.

Embora estas características sejam atraentes para uma ferramenta gratuita, as capacidades de edição do Smallpdf são consideravelmente mais modestas. Basicamente, você tem apenas cinco opções: adicionar texto, adicionar imagens, adicionar formas, destacar e desenhar. Mesmo estas tarefas são bastante restritivas.

Por exemplo, você não pode mudar a fonte, apenas o tamanho e a cor, e há apenas quatro formas à escolha: retângulo, elipse, linha e flecha. Ferramentas de anotação, tais como notas e comentários que pode colar.

O Smallpdf é fácil de usar.

Uma simples barra de ferramentas na parte superior permite navegar entre a página inicial, o menu de ferramentas, documentos armazenados e uma ferramenta de busca. As ferramentas estão dispostas em azulejos retangulares claramente rotulados, e cada tarefa pode ser iniciada simplesmente arrastando um arquivo PDF para a janela do navegador.

Um espaço de trabalho com abas no final da página inicial mostra documentos recentes, aqueles prontos para serem assinados e aqueles que precisam ser assinados.

Em geral, Smallpdf é um editor sólido para fazer mudanças simples em documentos PDF em tempo real. No entanto, ele limita o processamento de apenas dois arquivos por dia. Para desbloquear o uso diário ilimitado, você tem que se inscrever. Mas você realmente tem que pesar o que vale a pena. Confira os conjuntos de recursos mais abrangentes para usuários de PDFs pesados.

Desfrute da confiabilidade do software que facilita os procedimentos e a compatibilidade. Pontos positivos.

-Os clientes estão realmente satisfeitos e o recomendam aos outros.

-O modo como você pode fazer absolutamente tudo com alguns cliques é a melhor coisa sobre o Smallpdf. As assinaturas eletrônicas também são as que mais gostamos.

-Se você tiver usado apenas a versão gratuita deste software. Você vai adorar a facilidade de conversão entre diferentes tipos de arquivos.

Conclusão

Quando se trata de documentos, pode ser difícil processá-los ou enviá-los por e-mail, especialmente se forem arquivos grandes. Smallpdf permite manter comunicação constante tanto para processos externos quanto internos e fornece uma solução que preserva a qualidade de seus arquivos e garantirá a colaboração entre diferentes departamentos ou entre você e seus clientes.

Com a ajuda do Smallpdf, você terá acesso a um poderoso pacote no qual poderá gerar todas as necessidades de conversão e processamento de todos os arquivos que são modificados e criados diariamente em sua empresa.

Usando Smallpdf, você poderá resolver muitos problemas, como poder enviar arquivos grandes por e-mail, ter mais acesso para editar certos documentos, reduzir processos demorados de escaneamento, poder comentar em PDFs e classificar melhor as aplicações candidatas.

Outras características-chave que as pessoas notaram sobre o Smallpdf incluem a retenção de qualidade e o aumento da velocidade quando se trata de conversão e compressão.

