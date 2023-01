Vai de Bet promove ganhos de até R$400 em bônus de boas-vindas

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Divulgação

A Vai de Bet preparou uma super promoção para você que ainda não tem cadastro. Ao se inscrever, você recebe um bônus de 100% do valor depositado até o valor de R$400,00.

Isso mesmo, você dobra seu saldo e pode apostar com o bônus tanto na área de eventos esportivos quanto no cassino.

Na Vai de bet você pode adicionar saldo via Pix a partir de R$1,00 e sacar a hora que quiser, sem burocracia.

Para garantir seu Bônus dobrado, deposite um valor de no mínimo R$ 20.

“Nós queremos que todos possam participar da Vai de Bet . Quando abrimos a possibilidade de depósitos via pix a partir de R$1,00 foi com esse intuito, além da ideia do bônus de boas-vindas de até R$400,00, isto sem sombra de dúvidas democratiza o entretenimento, e potencializa as chances para que todos possam se divertir com seus palpites sobre jogos, ou tentar obter uma renda extra no casino da Vai de Bet. O mais importante, é que você pode adicionar seu saldo e retirar na hora que quiser, de forma rápida e sem burocracia.” – Odilon Queiroz, SEO da Vai de Bet .

Termos e condições do Bônus da Vai de Bet

Divulgação

O bônus de boas-vindas do cassino se aplica ao primeiro depósito;

O jogador pode escolher onde está o bônus. A oferta é por jogador, endereço e IP;

Para se qualificar, o jogador deve depositar em uma de nossas formas de pagamento entre R$ 20 e R$ 400, selecionar a opção de seleção de bônus e marcar a opção desejada - seja cassino ou esporte;

A taxa de rotatividade do cassino é de 30. No cassino, o bônus é válido nos seguintes jogos:

Aviator

Spaceman

Blackjack

A taxa de rotatividade do esporte é 6. Na aposta Esportiva:

Valor mínimo apostado: R$1,00

Valor máximo apostado: R$100,00

Odd mínima para aposta simples: 1.70

Odd mínima por jogo no bilhete múltiplo: 1.40

Odd mínima no bilhete múltiplo: 3.00

Número mínimo de eventos: 1

Número máximo de eventos: 18

O bônus é válido por 30 dias;

Se você não selecionar a oferta no momento do primeiro depósito, não receberá o bônus;

Após a conclusão do rollover, o saldo do bônus será convertido em saldo real e o jogador poderá sacar até R$ 500,00.

Promoção não cumulativa e válida apenas para jogadores do Brasil;

A Vai de Bet reserva-se ao direito de cancelar ou alterar os termos desta promoção a qualquer momento e é responsabilidade dos jogadores verificar se há atualizações.

Faça seu cadastro com o bonus da Vai de bet acessando o site: https://vaidebetbb.com

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.