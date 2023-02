Valorant: quais são os eventos mais esperados para 2023?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O Valorant está entre os games competitivos mais engajados no Brasil. Desde o seu lançamento, o hero shooter tático reúne milhares de fãs e hoje já lotam as áreas com entusiastas do eSport. Para 2023, o ano promete ainda mais emoção!

No atual calendário competitivo do FPS, a Riot Games, responsável pela organização e promoção da liga, promete evoluções que classifiquem o jogo de tiro ao título de FPS de tiro tático mais popular do mundo. Por isso, há mudanças nas competições e torneios que deverão surgir em 2023.

Confira neste artigo quais são os eventos mais esperados para 2023 de Valorant e tire todas as dúvidas sobre o calendário competitivo do FPS da Riot!

Como será o calendário competitivo de Valorant em 2023

Segundo a própria Riot Games, o Valorant terá campeonatos e torneios divididos em quatro categorias, sendo elas: Eventos globais; Ligas internacionais inéditas; Expansão nas ligas regionais e game changers; e atualização no competitivo do Valorant integrando o cenário profissional.

Essas novas mudanças têm como objetivo entregar uma experiência competitiva a todos os jogadores. Assim, um jogador casual embarca no competitivo do jogo e, futuramente, pode disputar ligas regionais, internacionais e globais dependendo da sua habilidade.

Para entender melhor como funcionará a categorização das competições, confira mais detalhes abaixo!

1. Eventos globais

Os eventos globais serão o grande espetáculo para 2023. Como o próprio nome sugere, essa competição trará as melhores equipes de todos os cantos do mundo, sendo selecionadas ao longo dos torneios de seleção.

2. Ligas internacionais

A novidade para 2023 é a criação de novas ligas internacionais, que totalizaram três neste ano. Com confrontos entre equipes, as campeãs ganharão passe para os torneios globais.

3. Challengers e game chargers

Para 2023, o Valorant expandirá as ligas regionais e os game changers. Com isso, a expectativa é que haja mais países e regiões contempladas no calendário competitivo.

Quais são os campeonatos de Valorant mais esperados para 2023?

O Valorant possui diferentes torneios. Em comum, eles consideram jogadores da Ásia, da Europa, da América do Sul e do Norte, e mais. Todas as principais regiões são cobertas pela febre desse FPS tático.

Justamente por isso, você encontra versões regionais dos principais torneios, especialmente o Challengers, liga competitiva regional, o Changers, liga competitiva feminina de Valorant. Entre tantos torneios, claro que há os favoritos para 2023.

Por isso, confira abaixo os eventos mais esperados de Valorant para este ano!

Valorant Champions Tour - VCT

O Valorant Champions Tour, como o próprio nome sugere, é um campeonato internacional das franquias que acontece em diferentes países.

Para abrir a edição deste ano, o VCT acontece em São Paulo e terá confrontos a partir do dia 13/02. Caso queira apostar em Valorant, o unikrn já aceita apostas na primeira competição do ano!

Liga Internacional

A Liga Internacional acontece em três divisões, Américas, EMEA e Pacífico. Em Américas, as franquias das Américas do Norte, do Sul e Central competem entre si pelo título de melhor equipe de Valorant, o que atrai os times do Brasil.

Já a EMEA considera as equipes da Europa, do Oriente Médio e da África, enquanto o Pacífico tem os veteranos da Ásia. Em comum, as ligas terão temporada regular de oito semanas e os melhores colocados irão à Masters.

Masters

Os melhores colocados nas competições anteriores embarcam na Masters. O torneio global concede vagas para a Champions e será o segundo evento internacional de Valorant em 2023.

Vale a pena destacar que os melhores colocados que não entram na Champions terão uma segunda chance no Last Chance. O Last Chance é um torneio qualificatório para a Champions, último torneio global de Valorant do ano.

Champions

A Champions é o último evento global de Valorant em 2023 e pode ser facilmente classificado como o torneio mais esperado de todo o ano. Aqui, apenas as melhores equipes se classificam e conseguem uma vaga.

Na segunda edição do campeonato internacional, a equipe brasileira LOUD recebeu o seu primeiro título. Para este ano, há a expectativa se o time brasileiro conseguirá repetir o feito.

Datas das competições do Valorant

O VCT Lock In , em São Paulo, acontece entre os dias 13 de fevereiro a 4 de março. As ligas internacionais acontecerão entre o fim de março e início de maio. A Masters terá como palco o Japão e será entre o fim de maio e início de julho. Ainda no mesmo mês, há o torneio de repescagem que termina em agosto. Na metade de agosto ao fim de setembro, o ano do competitivo de Valorant chegará ao fim com a Champions, envolvendo o melhor do entretenimento e tecnologia!

As informações das datas oficiais ainda não foram confirmadas, porém, elas deverão ser anunciadas em breve, durante ou logo após a conclusão do kickoffs do VCT Lock In, em São Paulo.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.