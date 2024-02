Veja as oportunidades de concursos fiscais em 2024

Apoie o 247

Concursos 2024: área Fiscal

No universo dos concursos, a área fiscal é, sem dúvida, uma das mais desejadas pelos concurseiros. Com salários atrativos e uma progressão funcional invejável, os certames nessa área são o caminho para uma carreira sólida e recompensadora. E é com grande entusiasmo que o Ponto do Rateio se apresenta como o seu aliado indispensável nessa jornada.

Preparação efetiva para concursos fiscais:

Entendemos que a chave para o sucesso em concursos fiscais é uma preparação sólida e eficaz. O Ponto do Rateio traz a você a oportunidade de adquirir materiais de alta qualidade, provenientes das mais conceituadas escolas do país, por uma fração do custo. Sabemos que, para alcançar a tão sonhada aprovação, é essencial ter à disposição recursos atualizados e específicos para os desafios da área fiscal.

Oportunidades promissoras:

Explore abaixo as oportunidades que estão previstas para a área fiscal e que você pode aproveitar com o suporte do Ponto do Rateio:

Salários atrativos: Os concursos fiscais oferecem salários iniciais atrativos, sendo uma excelente porta de entrada para quem busca uma remuneração competitiva desde o início da carreira.

2. Progressão funcional:

Como o ponto do rateio pode transformar sua preparação:

Cursos de instituições renomadas: No Ponto do Rateio, temos parcerias com as instituições mais renomadas do país. Isso garante que você tenha acesso aos melhores cursos preparatórios, elaborados por especialistas no campo fiscal.

2. Custo-benefício inigualável:

Pronto para sua jornada:

No Ponto do Rateio, entendemos que sua jornada rumo à aprovação em concursos fiscais exige não apenas esforço, mas também a escolha certa de materiais de estudo. Estamos aqui para ser sua passagem para o sucesso, oferecendo Rateios de Cursos de qualidade com uma abordagem acessível e eficaz.

Então, a área fiscal é repleta de oportunidades e desafios, e o Ponto do Rateio está aqui para garantir que você esteja devidamente equipado para enfrentá-los. Junte-se a nós e faça do seu sonho de ingressar na área fiscal uma realidade. Aproveite as oportunidades previstas e comece sua jornada de preparação conosco. Seja aprovado com confiança e determinação, com o Ponto do Rateio ao seu lado.

Concurso ISS Criciúma

Foi publicado o edital para o concurso para a prefeitura de Criciúma (SC)! Serão disponibilizadas vagas para diferentes áreas, incluindo a área Fiscal! O salário inicial para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municial é de R$ 17.606,88!

As inscrições tiveram ínicio dia 24 de janeiro e se encerram dia 22 de fevereiro. Para homologar a candidatura é obrigatório o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00.

As provas serão aplicadas dia 24 de março!

Concurso São Bernado do Campo (SP)

O edital do concurso São Bernado do Campo (SP) foi publicado! São 3 vagas para Agente Previdenciário e Analista Previdenciário – Contador. Salários iniciais de até R$ 9.4120,01!

As inscrições vão do dia 11 de janeiro até 8 de fevereiro. Para homologar a candidatura é obrigatório o pagamento da taxa no valor de R$ 67,90 a R$ 98,80.

As provas serão realizadas no dia 31 de março de 2024.

Receita Federal

Apesar de ter realizado edital recentemente, a ministra afirmou no mês de abril que um novo concurso Receita Federal poderá ser realizado em breve.

O último edital ofertou 699 vagas para Analista-Tributário e Auditor Fiscal. O salário inicial do aprovado foi de até R$ 21 mil.

Concurso ISS BH

Está publicado o edital do concurso ISS BH (Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte)! O certame oferece 20 vagas imediatas mais cadastro reserva para o cargo de Agente Fazendário. Salários de até R$ 8.700,31!

As inscrições abrem em 05 de fevereiro 2024 e vão até 05 de março. Para homologar a candidatura é obrigatório o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00.

Provas serão realizadas no dia 19 de maio de 2024.

Concurso Sefaz PR

O concurso Sefaz PR (Secretaria de Fazenda do Paraná) é um dos mais aguardados da área fiscal. Os trabalhos pelo novo edital vêm desde 2021, quando foram formadas comissões para os editais de Auditor e Agente Fazendário.

O último edital do órgão foi realizado em 2012. No momento, o salário inicial do aprovado será de R$ 11 mil.

Concurso Sefaz SP

O governador do estado, Tarcísio de Freitas, informou que o concurso Sefaz SP (Secretaria de Fazenda de São Paulo) será realizado após a reforma administrativa.

Em entrevista ao podcast Flow, Tarcísio reforçou que o estado necessita de mais servidores para a Secretaria de Fazenda. No entanto, o chefe do poder Executivo estadual afirmou que ainda é necessário “arrumar a casa”.

Concurso Sefaz MS

Foi formada a comissão do concurso para a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul. O certame ofertará 30 vagas para a área de TI. O edital pode ser uma boa aposta para 2024 (caso o certame não saia em 2023).

O salário inicial do aprovado será de R$ 9,2 mil!

Concurso Sefaz RJ

O Concurso Sefaz RJ (Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro) já foi autorizado e deve ter seu edital publicado até o primeiro semestre de 2024! Desta vez, serão ofertadas 195 vagas de nível superior para analista de finanças públicas e auditor fiscal.

De acordo com o governador Cláudio Castro, a próxima etapa do certame será a formação da comissão organizadora e, posteriormente, a definição da banca.

Concurso Sefaz PI

Foi protocolado um estudo sobre o impacto orçamentário que seria provocado por um novo edital de concurso público para a Secretaria de Fazenda do Piauí.

O órgão possui mais de mil cargos vagos e, até o ano de 2027, mais de 100 servidores podem se aposentar.

O salário inicial do aprovado pode chegar a R$ 30 mil.

Sefaz DF

Em contato com o Direção Concursos, a Secretaria de Planejamento, Orçamento de Administração do Distrito Federal (Seplad DF) informou que um novo concurso Sefaz DF (Secretaria de Fazenda do Distrito Federal) está em fase preparatória.

O salário inicial de um auditor no DF é de R$ 14.970,00. O órgão também conta com os cargos de Analista de Gestão Fazendária(R$ 7.812,50), Técnico de Gestão Fazendária (R$ 4.940,00) e Agente de Gestão Fazendária (R$ 4.259,38).

Concurso Sefaz RN

O governo estadual já iniciou os preparativos para um novo concurso Sefaz RN (Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte). Recentemente, o secretário de Administração do estado, Pedro Lopes, informou que o certame será destinado ao provimento de vagas para Auditor Fiscal.

O salário inicial do aprovado será de R$ 13.283,64.

Concursos 2024 – Sefaz MG

O estado estuda, desde o início de 2023, a realização de um novo concurso Sefaz MG (Secretaria de Fazenda de Minas Gerais) para os cargos de Gestor e Técnico.

Sem realizar novo edital para os dois cargos desde 2007, o órgão registra mais de 600 cargos vagos nas respectivas carreiras.

Concurso Sefaz BA

Foi alterada a estrutura de cargos das classes iniciais de Auditor Fiscal e Agente de Tributos Estaduais. Esse era um dos principais entraves para a realização de um novo concurso Sefaz BA (Secretaria de Fazenda da Bahia).

Sendo assim, a expectativa do concurseiro por edital com oferta de vagas para o cargo de Auditor é grande. Certame é uma boa aposta para o ano de 2024.

No momento, o salário inicial do aprovado será de de até R$ 15.819,35 (soma do vencimento básico com a gratificação de atividade fiscal e o prêmio por desempenho fazendário).

Concurso Sefaz CE

A antiga secretária de Fazenda do estado já havia se mostrado favorável ao novo concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) para o cargo de Auditor Fiscal Adjunto. Apesar disso, não houve novas atualizações sobre a possibilidade de edital.

O último concurso realizado no estado para a Secretaria de Fazenda ocorreu em 2021. O salário inicial do aprovado, na época, foi de R$ 16.045,30.

Desvendando as Diferenças entre Concursos Estaduais e Nacionais: Uma Rota para o Sucesso com o Rateio de Cursos para OAB

Introdução:

Navegar pelos concursos estaduais e nacionais pode parecer um desafio complexo para muitos concurseiros. Neste artigo, exploraremos as nuances desses certames e como o Ponto do Rateio pode ser sua ferramenta estratégica para conquistar o tão sonhado sucesso, incluindo preparação específica para a OAB.

Diferenças Essenciais entre Concursos Estaduais e Nacionais:

Deslocamento dos Servidores: A possibilidade de deslocamento é uma distinção crucial. Concurseiros aprovados em concursos federais, como o da Receita Federal, podem ser inicialmente lotados em determinado estado, mas têm a oportunidade de solicitar transferência para outra localidade após um período estabelecido.

2. Bancas organizadoras:

3. Requisitos regionais específicos:

Concursos anuais: oportunidades perenes:

Área militar: Concursos na área militar são uma exceção, sendo realizados anualmente. Exemplos incluem o concurso do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e o concurso de Diplomata. Este último, anualmente, abre portas para a carreira de Terceiro-Secretário, com salário inicial atraente de R$ 20.926,98.

O Ponto do rateio: seu aliado rumo ao sucesso:

Parcerias com instituições renomadas: O Ponto do Rateio estabelece parcerias com as instituições mais renomadas do país, oferecendo acesso a cursos preparatórios de alta qualidade para uma preparação eficaz.

2. Rateio de cursos para OAB:

Mudança de vida em 2024: faça parte do time de aprovados!

O Ponto do Rateio orgulha-se de ter contribuído para a aprovação de muitos concurseiros, incluindo aqueles em concursos de grande prestígio como Receita Federal, PRF, PCDF, TCU, CGU, SEDF, TCE GO, entre outros. Faça parte desse time de sucesso e assegure seu lugar nos editais dos sonhos em 2024!

Fevereiro no ponto do rateio: um mês para alcançar seus objetivos!

Se janeiro foi promissor para o universo dos concursos, fevereiro promete superar as expectativas. No Ponto do Rateio, sabemos que o ano não espera pelo carnaval. Invista agora no seu futuro e garanta que seu nome esteja no Diário Oficial como aprovado em 2024. Aproveite as oportunidades e faça de fevereiro o mês que impulsionará sua jornada rumo à aprovação.

