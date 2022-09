Veja como anunciar um evento com um comunicado de imprensa

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O mundo da assessoria de imprensa e da comunicação com a mídia, certamente não termina em torno de comunicados de imprensa corporativos (ou institucionais) e comunicados de imprensa de produtos, há outra categoria, a da assessoria de imprensa para eventos.

Quando organizamos um evento, nosso trabalho ocorrerá em duas estradas separadas, mas paralelas: logística, fornecedores, acessórios e todos os aspectos operacionais, por um lado, conteúdo e comunicação, por outro.

Neste artigo vamos focar nos aspectos relacionados à forma de anunciar um evento com um comunicado de imprensa. Confira:

O que escrever para anunciar um evento?

O estudo do conteúdo de um evento, seja ele qual for, é fundamental por dois motivos: por um lado, eles vão impulsionar a participação do público, e por outro serão as bases pelas quais construiremos o caminho de comunicação que acompanhará o evento em si.

Sim, porque os eventos também precisam ser comunicados, com objetivos diferentes.

Não esqueçamos que a organização de um evento é uma ótima maneira de fazer, por exemplo, a conscientização da marca, atividades de networking, ou, novamente, impulsionar o lançamento de novos produtos no mercado.

Entre as ferramentas mais imediatas (e comuns) para eventos encontramos o comunicado de imprensa.

No artigo “O que é um release: Descubra como fazer” da Sua Imprensa, você pode ver o que é e como construir um comunicado de imprensa.

Aqui nós vamos focar e ver agora como essa ferramenta também pode ser estratégica para a comunicação de eventos.

Claro que, antes de sair, uma nota importante: os eventos que podem usar o comunicado de imprensa como ferramenta estratégica de comunicação são apenas os eventos abertos ao público.

Se seu evento for exclusivo, com uma lista selecionada de convidados, não fará sentido enviar uma declaração à mídia com o propósito de publicar, justamente porque quem leu o possível artigo não terá a oportunidade de participar.

Como faço para escrever um comunicado de imprensa para eventos?

O texto de um comunicado de imprensa relacionado a um evento deve conter todas as informações necessárias para garantir que a mídia possa entender rapidamente do que você está falando.

Mas tenha cuidado: o comunicado de imprensa não deve ser confundido com um convite.

O convite para o evento deve, é claro, ser enviado separadamente do comunicado de imprensa apenas para a lista de convidados.

O comunicado de imprensa, por outro lado, é uma ferramenta voltada apenas para jornalistas e o mundo da mídia (que muitas vezes não corresponde aos convidados).

Exemplo de um comunicado de imprensa de eventos

● O título do comunicado de imprensa

Voltando às informações a serem incluídas em seu comunicado de imprensa, antes de mais nada, você deve pensar em um título atraente, que já contenha informações sobre hora e local.

Como exemplo, vamos imaginar ter que comunicar um evento relacionado ao mundo da arte, aqui está como o título poderia ser:

‘São Paulo, em 30 de maio de 2022, no Theatro de São Paulo, haverá um evento dedicado à arte [insira o título do evento]”

Em uma linha já incluímos as duas informações fundamentais para qualquer evento: data e local.

Divulgação

● A legenda do comunicado de imprensa

Em segundo lugar, você terá que inserir uma legenda. Você deverá prestar atenção a essa parte porque muitas vezes os jornalistas não têm tempo para ler todas as comunicações que chegam por e-mail.

Então as duas linhas que seguem o título devem ser capazes de atrair a atenção do seu destinatário, convidando-o a se aprofundar no tema do texto. Voltando ao nosso exemplo, a legenda poderia ser redigida assim:

“O evento mais importante para o mercado da arte, que todos os anos reúne artistas, donos de galerias e colecionadores de todo o mundo está de volta. Aqui estão as novidades desta edição”

Além das informações contidas no título, a legenda completa a informação fundamental que o jornalista precisa para entender se o texto que você enviou é um tema de seu interesse.

● Texto ou conteúdo do comunicado de imprensa

Chegamos então ao coração do comunicado, o texto real que terá que completar o que antecipamos com o título e legenda.

Neste texto, com no máximo 20/30 linhas de duração, teremos que resumir as informações logísticas (data, hora, local do evento), os temas e conteúdos do evento, os métodos de uso do evento (é um evento apenas presencial ou há também uma participação por streaming?), uma citação (ou aspas) de um dos organizadores para explicar a importância de participar, e, para encerrar, os contatos da assessoria de imprensa a quem você pode pedir informações, insights, credenciamentos e/ou entrevistas.

Quando enviamos o texto para a imprensa também será importante enviar uma foto ou uma imagem que possa acompanhar o texto da declaração: muitas vezes, de fato, jornalistas, especialmente aqueles que trabalham para jornais online, precisam de imagens que acompanhem o texto da declaração para criar uma breve notícia ou foto-news.

Se não tiver uma foto/imagem do evento (talvez de edições passadas), você também pode anexar o logotipo em alta resolução da empresa organizadora ou de um dos organizadores.

Comunicado de imprensa para cancelamento de eventos

Outra declaração fundamental a ser enviada é a do cancelamento se o evento não ocorrer mais ou foi adiado.

Não enviar um comunicado à imprensa quando um evento é cancelado é errado, se nos preocupamos com pessoas interessadas em nossa empresa e nossos eventos, é sempre necessário notificá-los a tempo.

Na época em que houve o surto de Covid-19 muitos eventos foram adiados, não apenas shows ou grandes feiras, até mesmo pequenos eventos de cidades.

Em um comunicado de imprensa para o cancelamento do evento você terá que explicar os motivos e, se possível, comunicar uma nova data.

O título de um comunicado de imprensa cancelando um evento deve ser o mesmo do comunicado de imprensa anterior para que jornalistas ou aqueles que o recebem possam entender imediatamente de que evento estão falando.

Basta adicionar palavras como AVISO, DATA DE ALTERAÇÃO ou EVENTO CANCELADO antes do título. Assim, você vai se certificar de atrair a atenção do destinatário.

Distribua seu comunicado de imprensa para eventos

Agora você sabe como escrever um comunicado de imprensa para um evento, e um pouco mais!

Tudo o que resta a ser feito agora é distribuir seu comunicado de imprensa para a mídia. Você pode criar sua própria lista de e-mails ou usar um serviço de divulgação de notícias.

Não se esqueça de postar o comunicado de imprensa do seu evento em seu site e em suas redes sociais.

Conclusão

Em conclusão, podemos confirmar absolutamente que o comunicado de imprensa também é uma ferramenta estratégica na comunicação dos eventos.

Você quer uma mão ao escrever seu comunicado de imprensa ou espalhar suas notícias para a mídia? A Sua Imprensa Divulgador de Notícias pode cuidar disso.

A Sua Imprensa faz todo o processo de relacionamento com os canais de mídia, pois possui mais de 100 veículos parceiros.

Sendo assim, serve como ponte entre o cliente e os veículos de comunicação. Para divulgar seu comunicado em veículos de alta credibilidade.

Não perca a chance de divulgar seu evento!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.