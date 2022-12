Vício em pornografia, como parar? - Entrevista com o Psicólogo Rafael Rossi

Apoie o 247

Com mais de 3 milhões de acessos e 12 mil membros no fórum, o site Vício em Pornografia Como Parar é o principal portal em língua portuguesa sobre o tema do Vício em Pornografia e Nofap.

Nesta entrevista, o criador do site, o psicólogo Rafael Rossi, que também é o criador do Programa Revert, um programa de referência no Brasil em reversão do vício em pornografia, fala sobre o aumento deste fenômeno ao redor do mundo.

Pergunta: Como a pornografia pode ser considerada um vício do ponto de vista científico?

Rafael Rossi: Os neurocientistas que estudam os efeitos do vício no cérebro há anos, não têm a menor dúvida de que tanto vícios comportamentais, como pornografia e comida, por exemplo, possuem o mesmo efeito no cérebro que vícios em entorpecentes, como álcool e drogas.

Pior do que isso: na verdade, os seres humanos estão muito mais propensos a se viciar em jogos de azar, comida e pornografia do que em drogas. A razão de que podemos nos tornar mais viciados em comida e sexo, mesmo que não sejamos propensos a vícios, está no fato de que o circuito de recompensas do nosso cérebro nos estimula a procurar por sexo e comida e não drogas.

Isso ocorre porque diferente das drogas ou outras substâncias artificiais, sexo e comida são estímulos dos quais dependem a nossa sobrevivência, daí o fato de eles terem se tornado a prioridade nº1 dos nossos genes.

Isso é tão verdade, que a obesidade é uma epidemia que se alastra pelo mundo. Atualmente, 70% dos adultos americanos estão acima do peso e 35% estão obesos. E a pornografia é de longe o conteúdo mais consumido na internet. 25% de toda a internet de hoje é pornografia e esse número só aumenta.

Pergunta: Quanto uma pessoa deve assistir de pornografia para ser considerada viciada?

Rafael Rossi: O diagnóstico de vício não está relacionado necessariamente a quantidade de horas que uma pessoa consome pornografia e sim às mudanças químicas e estruturais que a pornografia causa no cérebro dessa pessoa.

Nesse sentido, para diagnosticar alguém viciado em pornografia nós sempre adotamos os critérios da Associação Americana de Psiquiatria e da Organização Mundial de Saúde para vícios. Esses critérios consistem em avaliar 7 sintomatologias básicas. São elas:

Tolerância e Escalada (quando a pessoa avança para gêneros cada vez mais extremos de pornografia).

Sintomas de abstinência (quando ao tentar parar de usar ela começa a apresentar sinais físicos e emocionais de abstinência).

Dificuldade de controlar o uso (a pessoa não consegue parar de usar, mesmo que queira);

Consequências negativas na vida da pessoa (a pessoa continua a usar apesar de ter percebido consequências negativas no seu humor, autoestima, saúde ou trabalho).

Negligência e procrastinação (a pessoa reduz atividades sociais, recreativas ou de trabalho por causa do uso de pornografia).

Perda de tempo e de energia e tentativas malsucedidas para parar (quando a pessoa gasta uma quantidade significativa de tempo procurando, escondendo, planejando, se recuperando do uso de pornografia ou criando esquemas para evitar ser pego).

Uma pessoa que apresente ao menos 3 dessas características para o consumo de pornografia é considerada viciada.

Pergunta: E além da disfunção erétil, quais outros problemas podem estar associados com o consumo de pornografia?

Rafael Rossi: Atualmente já existem mais de 250 estudos que avaliaram o funcionamento e a estrutura do cérebro de usuários de Pornografia da Internet, esses estudos, entre outras coisas, demonstram que o consumo de pornografia está diretamente associado a: disfunções sexuais, menor excitação e menor satisfação sexual e menor satisfação nos relacionamentos, sintomas de escalada, habituação e tolerância (dependência), queda na atratividade sexual, problemas de desempenho sexual, dificuldade orgástica, disfunção erétil, efeitos negativos sobre o sexo com um parceiro (a) real, preferência pelo uso de Pornografia da Internet em vez de sexo com uma parceira (o) real para alcançar e manter a excitação sexual, indução de atitudes violentas contra às mulheres, entre outros.

Pergunta: E como parar com a pornografia?

Rafael Rossi: Para parar com o vício em pornografia e reverter esse processo você precisará dar um Reboot no seu cérebro. O termo Reboot (em português, reinicialização) refere-se a um experimento de abstinência de pornografia e de toda estimulação artificial, que pretende dar ao cérebro um descanso para recuperá-lo dos efeitos nocivos ocasionados pelo consumo de pornografia e, em seguida, religá-lo ou associá-lo apenas a estímulos reais e interações com pessoas reais.

Em outras palavras, reinicializar é o equivalente a descondicionar o seu cérebro da pornografia e da estimulação virtual e religá-lo ou associá-lo apenas às situações reais que existiam antes da exposição ou existência desses estímulos artificiais.

Para saber mais sobre o reboot, como ele funciona e quais os seus benefícios, recomendo a leitura do nosso artigo completo sobre o Reboot de pornografia.

Pergunta: Por fim, o que você diria para alguém que esteja viciado neste momento e que está desesperadamente procurando ajuda?

Rafael Rossi: Eu diria para ele estudar a sua condição, ler as pesquisas científicas e os materiais disponíveis, as histórias de sucesso de quem já passou por isso e aderir ao tratamento o quanto antes, seja através do nosso site ou então através da ajuda de um especialista de sua confiança que esteja ciente da existência do vício.

Diria também para ter esperança (espera com confiança) após aderir ao tratamento e principalmente diria para ele se perdoar por sua condição, uma vez que ela não é e nunca foi sua culpa num sentido ético ou moral e sim o resultado de um fenômeno evolutivo não previsto pela natureza, fenômeno que não possui relação alguma com o caráter ou a idoneidade de uma pessoa, apesar de que agora que ele já sabe do que se trata, é responsabilidade dele colocar em prática tudo o que ele aprendeu e ficar livre do vício.

Pergunta: Parabéns pelo trabalho Rafael e muito obrigado por nos conceder essa entrevista!

Rafael Rossi: Obrigado você!

