Você deve investir em bitcoin?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O conceito de dinheiro digital que você usa online não é tão complicado em si. Afinal, a maioria de nós está familiarizada com a transferência de dinheiro de uma conta bancária online para outra você consegue até pagar boleto com Bitcoin .

Criptomoedas como bitcoin são ativos digitais que funcionam como moeda normal, mas com diferenças notáveis. Eles usam métodos de pagamento ponto a ponto, sem que os bancos recebam um corte em todas as transações. Também não há versões físicas das moedas. Cada bitcoin é criado (ou extraído) usando um código criptografado, que é uma sequência de números e letras. A mesma equação usada para criar o código pode “desbloqueá-lo” (como uma chave virtual).

Pontos importantes sobre bitcoin:

Criptomoedas, como bitcoin, são uma forma de pagamento que utiliza a tecnologia blockchain para enviar dados no ciberespaço Cada bitcoin deve ser minerado É finito: apenas 21 milhões de bitcoins que podem ser minerados no total Criptomoedas são “descentralizadas”, o que significa que não são regulamentadas por uma autoridade financeira, como um governo ou bancos centrais. A maioria das plataformas permitirá compras de bitcoin usando cartões de crédito (lembre-se de que seu provedor de cartão de crédito provavelmente cobrará uma taxa para fazer isso).

Como ganhar dinheiro investindo em bitcoin

Como qualquer investimento, ganhar dinheiro depende do preço pelo qual você compra e vende um ativo. Se você vender quando o preço estiver mais alto do que você comprou, você ganhará dinheiro. O Bitcoin é extremamente volátil, então o truque é não entrar em pânico e cristalizar suas perdas vendendo quando seu valor inevitavelmente cair. Isto é o mesmo com todos os investimentos.

Maneiras de investir em bitcoin

Comprar moedas (ou unidades de moeda) em uma bolsa de criptomoedas é a maneira mais comum de investir em criptomoedas .

Mas há outras opções:

Compre ações em empresas relacionadas ao bitcoin

Você pode investir em exchanges de criptomoedas ou até mesmo comprar ações de empresas que aceitam bitcoin como pagamento.

Fundos Bitcoin

Várias empresas de investimento estão lançando fundos de bitcoin.Ainda será volátil, mas pode ser mais fácil vender seu investimento e receber seu dinheiro de volta do que investir diretamente. Também existem fundos que têm alguma exposição ao bitcoin, bem como ativos tradicionais, como ações e títulos.

As instituições financeiras suportam bitcoin?

Governos, reguladores e empresas estão analisando atentamente o bitcoin e outras criptomoedas.

As empresas que adotam bitcoin incluem:

Visto

MasterCard

PayPay

Amazon aceita bitcoin como pagamento?

Se os rumores forem verdadeiros, a empresa de tecnologia poderia aceitar pagamentos em bitcoin, o que poderia elevar o preço da criptomoeda.

Isso ocorreu depois que a Amazon publicou um anúncio de emprego procurando contratar alguém para desenvolver sua estratégia de moeda digital.

A Amazon não é a única gigante da tecnologia a se ramificar em criptomoedas; há rumores circulando de que a Apple usará algumas de suas grandes reservas de caixa para investir em bitcoin.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.