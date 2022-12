Você pode fazer artes marciais com aparelhos odontológicos?

Apoie o 247

Como muitas pessoas, eu tive aparelho dentário na adolescência e ainda pratiquei esportes quando era adolescente. Enquanto eu não fazia artes marciais ao mesmo tempo que eu tinha aparelho, depois de fazer algumas pesquisas sobre o tema, acho que eu teria feito enquanto eu tinha aparelho se me fosse dada a oportunidade.

Ter aparelho dentário não deve impedi-lo de treinar em artes marciais. Usando um protetor bucal e evitar lesões no rosto pode mitigar a maioria dos problemas associados ao treinamento com aparelhos.

Vamos dar uma olhada em algumas das lesões orais que podem ocorrer durante o treinamento de artes marciais se você estiver usando aparelho dentário e como você pode lidar com essas situações se elas surgirem.

O uso de aparelhos odontológicos enquanto se faz artes marciais causará lesões?

Os aparelhos dentários não causam lesões, mas as tornam um pouco mais prováveis de acontecer desde que a força possa ser concentrada em uma área menor como os suportes e fios que compõem os aparelhos. As questões mais comuns são cortes menores e colchetes.

Os dentistas recomendam o uso de protetores bucais para proteger seu aparelho e sua boca. Sempre que você estiver praticando esportes de contato, o uso de protetores bucais eficazes e o toque rápido na pressão em seu rosto podem efetivamente diminuir muito o risco de ferimentos na sua boca.

Lesões comuns de aparelhos dentários durante as artes marciais

Algumas lesões que podem ocorrer enquanto você tem aparelho dentário e está treinando artes marciais são cortes orais e lacerações ou fraturas dentárias. Os braquetes com estalo em seu aparelho também podem acontecer, mas isso pode ser fixado com uma consulta no dentista (por exemplo, Clínica Freshmed).

Cortes e lacerações orais

Impactos, assim como a pressão na boca, podem causar cortes nas gengivas, nos lábios, na língua e bochechas. Se você não tiver arrebentado um colchete, basta deixá-lo sarar por si mesmo. Se seus cortes estiverem infectados ou estão se curando lentamente, você deve obter ajuda médica.

Fraturas Dentárias

As fraturas dentárias são uma das lesões mais comuns em BJJ que podem acontecer com aparelhos dentários, situações similares podem acontecer em outras artes marciais baseadas em grappling. Uma rachadura ou quebra no dente são mais prováveis, uma vez que ter aparelho pode focalizar a pressão no dente em um ponto concentrado, em vez de estar espalhada por todo o dente ou por vários dentes.

Como Reduzir Lesões Orais com Aparelhos Dentários Durante o Treinamento de Artes Marciais?

Treinar conscientemente as artes marciais e pegar um bom protetor bucal são ambos eficazes para reduzir seu risco de lesões orais com aparelho ortodôntico. Evitando pressões e impactos em seu rosto durante o treinamento e riscos totalmente secundários. Os protetores bucais espalham a força e impedem que os suportes e fios fiquem cortando você.

Como Treinar Marcialmente em Segurança com os Braces?

Um protetor bucal é útil para manter seu aparelho e sua boca seguros durante o treinamento de artes marciais, mas pode também mudar a maneira como você treina para aumentar sua segurança também. Bater cedo ou mudar para aliviar a pressão ajuda na prevenção de lesões. O treinamento sem golpes no rosto ajuda nas artes marciais.

Uma solução simples que algumas pessoas ignoram é simplesmente pedir a seu parceiro que evite a pressão através do rosto ou golpes no rosto durante o treinamento. Não funciona realmente em um ambiente de torneio, mas geralmente é possível controlar, até certo ponto, seu ambiente de treinamento. Fale com seu treinador sobre isso também.

Acabar os treinamentos mais cedo

Os aparelhos dentários aumentam a pressão sobre o rosto e a boca cheia de aparelhos. Acabar mais cedo ou obter esse tipo de situação será inteiramente mais seguro e confortável. A pressão do ombro e as faces cruzadas são situações arriscadas quando se tem aparelho dentário.

Menos potência mais fluxo

Quando as pessoas estão treinando com alta potência e intensidade, impactos acidentais e mais pressão, na maioria das vezes, acontecem constantemente. Tente usar menos energia e incentivar seus parceiros de treinamento para procurar mais movimento e menos força.

Usando estratégias de treinamento como rolar o fluxo em uma garra ou fazer mais movimento e menos golpes em uma arte marcial marcante sempre que possível maximizará o desenvolvimento de habilidades e, ao mesmo tempo, reduzirá as lesões e riscos. Para artes marciais, você também pode pedir a seu parceiro para não bater na sua cara.

Escolhendo o tipo certo de protetor bucal para o treinamento de artes marciais com aparelho ortodôntico

Escolher a solução certa de protetor bucal é importante para proteger contra lesões orais e idas desnecessárias ao ortodontista para consertar seu aparelho. Vamos dar uma olhada nas opções mais comuns disponíveis para protetores bucais, para que você possa tomar a decisão por si mesmo.

Protetores bucais de estoque

Os protetores bucais de estoque são tamanhos padrão e vêm pré-formados, são os menos caros e mais amplamente disponível. Você pode encontrá-las em lojas de artigos esportivos, mas raramente se encaixam bem e podem ser volumosas e desconfortáveis, é possível usá-los com aparelho dentário, eles podem fazer um trabalho razoavelmente bom de prevenir lesões.

Protetores bucais para ferver e morder

Os protetores bucais para ferver e morder também são relativamente baratos, e você pode comprá-los em mercadorias e drogarias. O termo "ferver e morder" vem do fato de que você tem que fervê-los para deixá-los amolecer antes de colocá-los em sua boca. Esta é infelizmente uma opção muito ruim para as pessoas com aparelho dentário. Se o protetor bucal se formar ao redor do suporte você pode ficar com pedaços do protetor bucal presos no suporte ou até mesmo estourar quando você o retirar

Protetores bucais feitos sob medida

Os protetores bucais feitos sob medida são os mais caros e, naturalmente, os mais efetivos. Os ortodontistas podem fornecer este serviço para você, ou você pode usar outros serviços como o Game On. Para conseguir um protetor bucal que funcione bem com aparelho ortodôntico, uma impressão de seus dentes é criada e usada para criar um protetor bucal mais confortável e eficaz. Um protetor bucal que pode ser colocado com segurança e sob medida para seu aparelho, permitirá mudanças de alinhamento, portanto não são necessárias substituições regulares.

Posso usar um protetor bucal regular com aparelho dentário?

Um protetor bucal regular pode ser usado com aparelho e ajudará a proteger sua boca, mas não é uma solução ideal. O melhor tipo de protetor bucal para usar com aparelho dentário é aquele projetado para aparelhos ortodônticos. Estes protetores bucais feitos sob medida oferecem a melhor proteção.

Considerações finais

Você pode definitivamente treinar artes marciais enquanto tem aparelho dentário, basta ser esperto para cuidar de sua boca usando um protetor bucal. Os suspensórios são temporários e o desenvolvimento de habilidades se manterá com você, portanto, acabando a atividade mais cedo para evitar pressão, evitando treinamentos com braces no rosto, e treinamentos com rondas de sparring com menor intensidade podem levar você a desenvolver muitas habilidades sem arriscar o aparelho ou a saúde de sua boca. É muito viável administrar aparelhos dentários e fazer artes marciais, portanto, não deixe que os aparelhos o impeçam o seu treinamento, se isso é algo que você quer fazer.

