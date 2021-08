WhatsApp Pay: o que é e como funciona

Conteúdo de Parceiros

O WhatsApp está sempre inovando e surpreendendo, e a atual novidade do aplicativo é o WhatsApp Pay, recurso que permite que transações de dinheiro sejam realizadas com a mesma facilidade das transações de fotos, vídeos e áudios.

Neste artigo, veremos quais são as funções e utilidades do WhatsApp Pay, como ele funciona e quais os benefícios que este novo sistema de pagamento agrega para toda a população.

O que é o WhatsApp Pay?

O WhatsApp Pay, ou WhatsApp Pagamentos, é o mais novo recurso disponibilizado pelo WhatsApp que permite que todas as pessoas façam transferências bancárias através dele, tanto recebimentos, quanto pagamentos.

O primeiro país a ter acesso a este novo recurso que está aprovado desde o dia 30 de março deste ano, foi a Índia, o segundo país foi o Brasil, que conta com mais de 120 milhões de usuários.

O que muda no mercado de pagamentos?

Assim como o PIX, o WhatsApp Pay deve angariar milhões de usuários nos próximos meses, mas seu crescimento não deve ser suficiente para tirar do mercado as formas tradicionais de pagamento.

“Formas de pagamentos rápidas e sem burocracia são as preferidas dos consumidores, prova disso é o enorme sucesso da tecnologia PIX criada pelo Banco Central, no entanto meios de pagamentos tradicionais continuarão com forte presença no mercado e capacidade de adaptação, como foi o caso das maquininhas de cartão que em pouco tempo se reinventaram para aceitar pagamento por QR Code do PIX”; afirma Adriano Oliveira, idealizar do Indike.com.br - website sobre maquininhas de cartão e meios de pagamentos.

Como funciona e como utilizar o WhatsApp Pay?

O WhatsApp Pay funciona tanto em celulares Android, quanto em celulares iOS, e para fazer o uso do WhatsApp Pay é preciso fazer uma configuração no telefone celular antes, diretamente pelo aplicativo do WhatsApp.

Primeiramente, você precisa acessar as opções do WhatsApp que aparecem no canto superior direito da tela do aplicativo, onde você encontrará as opções de: configurações, mensagens favoritas, entre outras, inclusive terá a opção “Pagamentos”.

E então, você deverá tocar na opção “Pagamentos” e digitar o valor que deseja transferir e, em seguida, clicar na seta que aparece mais abaixo para dar continuidade a transação, onde será solicitada a forma de pagamento que você deseja utilizar.

Agora, uma janela do Facebook Pay irá abrir para que você leia todos os termos e condições do serviço, basta ler e concordar para dar continuidade a transação que será feita.

Agora, o Facebook Pay solicitará que você crie um PIN, o qual pode ser biométrico ou facial, irá variar de celular para celular, ou seja, tudo depende da compatibilidade.

Em seguida, assim que o PIN for criado, você deverá informar seus dados pessoais como Nome completo e CPF, logo após deve adicionar um cartão de débito de bandeira Mastercard ou Visa de um dos bancos parceiros do recurso, os quais vamos ver mais abaixo.

Por fim, será solicitada uma confirmação do cartão de débito, por meio de um código que será enviado por e-mail, SMS ou pelo aplicativo do banco utilizado, após realizada a verificação, você poderá realizar transferências bancárias por meio do seu WhatsApp Pay.

Existem limites para as transferências realizadas?

Os usuários do WhatsApp Pay podem realizar no máximo 20 transações por dia, sendo que cada uma delas possui o limite de R$1.000,00, tendo como limite mensal o valor de R$5.000,00 e todas as transações podem ser realizadas apenas em reais e dentro do território nacional.

Quem pode utilizar o WhatsApp Pay?

Ainda não estão disponíveis as transações para pessoas jurídicas, apenas para pessoas físicas, contudo, é apenas uma questão de tempo até o recurso permitir as transações para pessoas jurídicas também.

O uso do WhatsApp Pay cobra taxas?

O novo recurso de transferências bancárias entre pessoas físicas do aplicativo WhatsApp não cobra nenhuma taxa das pessoas que fazem o uso deste recurso, portanto, pode utilizar despreocupadamente.

Quais os bancos e cartões aceitos pelo WhatsApp Pay?

O novo recurso de transferências bancárias disponibilizado pelo WhatsApp, aceita apenas cartões de débito, cartões pré-pagos ou cartões que sejam débito e crédito, cartões apenas crédito ainda não são aceitos.

Bem como as únicas bandeiras aceitas para as transferências realizadas no WhatsApp Pay, são as bandeiras Mastercard e Visa, e os bancos parceiros deste recurso são: Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi.

Porém, a empresa do WhatsApp deixou claro que está aceitando parcerias com outros bancos que estejam interessados.

Quanto tempo leva para serem realizadas as transferências pelo WhatsApp Pay?

Todas as transferências realizadas através do novo recurso do WhatsApp podem ser feitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a empresa deixou claro que todas as transferências ocorrem de forma bem rápida.

É seguro realizar transferências bancárias pelo WhatsApp Pay?

O recurso de transferências e pagamentos disponibilizado pelo WhatsApp é o que pode ser chamado de “iniciador de pagamentos”, ou seja, é como uma empresa que disponibiliza que seja realizada a movimentação de recursos sem empréstimos ou financiamentos.

Sendo assim, o WhatsApp não tem nenhum acesso ao dinheiro dos usuários, apenas age como um intermediário para a realização das transações bancárias, ou seja, o dinheiro transferido continua sendo responsabilidade do usuário e do banco.

O código PIN que é criado no momento da primeira transferência é utilizado para serem realizadas todas as transações, pois essa é uma forma de confirmar a segurança do usuário ao utilizar o WhatsApp Pay.