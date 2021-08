Yoga para emagrecer – O que é e como funciona a prática?

Conteúdo de Parceiros

Quando nos falam sobre yoga, associamos imediatamente essa prática à meditação, relaxamento e flexibilidade do corpo. Conhecemos seus benefícios e sabemos que é a primeira coisa que eles recomendam fazer quando estamos sob estresse.

Mas poucos sabem que a yoga tem outros benefícios - você pode usá-los para perder peso e tonificar o corpo. Veja conosco como usar a yoga para emagrecer!

Yoga para emagrecer: como e por que pode ajudar?

Existem diferentes estilos de aulas de yoga e, embora muitas delas indiquem relaxamento e estejam menos associadas ao que costumamos designar por atividade física, outras são mais intensas e requerem esforços físicos diferentes se você deseja tonificar o corpo e perder peso.

Precisamente, devido à intensidade de certas posturas e sequências posturais, a yoga tem efeitos que às vezes subestimamos. Veja detalhes sobre a yoga para emagrecer:

Ajuda a desenvolver e tonificar os músculos, envolvendo no esforço algumas partes do corpo onde se concentra mais gordura;

Acelera o metabolismo: principalmente em posturas intensas, que aumentam a frequência cardíaca de forma muito saudável;

Queimar calorias;

Reduz a ansiedade e o estresse, fatores associados ao excesso de peso;

Permite que você controle sua respiração e promove a circulação sanguínea;

Melhora a digestão, permitindo que o corpo aproveite ao máximo os nutrientes dos alimentos e evitando o acúmulo de gordura.

A primeira coisa que devemos entender é que, por ser uma disciplina que ensina a acalmar a mente e a administrar melhor as emoções, permite controlar situações de fome emocional e manter hábitos alimentares saudáveis. Tudo isso contribui muito para a perda de peso.

Pratique yoga para emagrecer onde e quando quiser

Mas vamos mais fundo. Por que e como a yoga para emagrecer funciona? Por diferentes razões: uma das principais diz respeito aos “asanas” ou posturas, que tonificam os músculos e permitem que o corpo funcione melhor, promovendo a liberação de toxinas e melhorando a circulação.

Ao obter mais oxigênio, o corpo funciona melhor e temos mais energia física e psicológica para controlar a vontade de comer.

Além disso, ajuda você a comer com atenção. À medida que tomamos consciência de nossos corpos e emoções, podemos reconhecer os verdadeiros sinais de fome e nos alimentar do que realmente precisamos. Aprendemos a comer quando estamos com fome e paramos quando estamos satisfeitos.

Existem algumas variações nos diferentes estilos de yoga para emagrecer que permitem queimar mais calorias, e existem posturas que, por serem exigentes, contribuem mais para atingir um peso saudável. Vamos começar distinguindo os estilos mais úteis para esta finalidade:

Bikram: é uma prática que ocorre em uma sala aquecida por 90 minutos. Uma série de 26 posturas desafiadoras são realizadas que aumentam a frequência cardíaca e requerem força física;

Ashtanga ou Vinyasa: em ambos você se move de forma bastante intensa e rápida, então praticar este estilo equivale a correr em termos de calorias consumidas;

Hatha ou Iyengar: são menos intensos, mas ajudam a perder peso em longo prazo porque aumentam a massa muscular e fazem com que o corpo queime mais calorias, mesmo em repouso.

São várias as posições que os professores recomendam a quem, além de harmonizar corpo, mente e espírito. Cada uma dessas posturas ou "asanas" permite que músculos específicos trabalhem e, assim, ajuda a reduzir a gordura acumulada em diferentes partes do corpo.

Benefícios da yoga em geral

É interessante falar sobre outras vantagens da prática regular desta antiga disciplina. Leia com a gente e conheça outros benefícios da yoga além do emagrecimento:

Alivia tensões e contraturas: a prática periódica é um método natural para se livrar da tensão acumulada durante o dia, tanto física quanto mentalmente;

Aumenta a paz interior: a verdadeira paz está dentro de nós. Junto com a meditação, é uma das ferramentas mais eficazes para "acalmar demônios" e alcançar um equilíbrio entre corpo e mente. É uma maneira segura de viver mais leve;

Fortalece o sistema imunológico: quando algo nos preocupa muito ou passamos por muito estresse ou períodos de depressão, nosso sistema imunológico fica desequilibrado e pode desencadear doenças;

Recupera a estabilidade máxima de saúde;

Ajuda a viver com maior consciência e estar no presente: muitas vezes a nossa mente é como um bumerangue que vai e vem, entre o passado e o futuro, com pouca ou nenhuma consciência do presente. As disciplinas meditativas nos conectam ao momento presente e melhoram a qualidade da vida cotidiana;

Melhora as relações sociais: os praticantes tendem a ser mais enérgicos e positivos, porque são capazes de ter uma mente mais relaxada. Esse bem-estar interior tem um claro impacto nos relacionamentos, e, geralmente afeta aqueles que estão ao nosso redor;

Ajuda a renovar as energias: se tirarmos alguns minutos para alongar o corpo, respirar conscientemente e relaxar a mente, podemos recuperar a energia perdida durante um dia agitado;

Melhora a flexibilidade e a postura: ajuda a obter um corpo forte e flexível e músculos mais tonificados.

Lembre-se que a maneira de manter o peso adequado é ter uma alimentação saudável e que o ideal é combinar esse tipo de atividade com algumas mais aeróbicas, como caminhar, correr ou andar de bicicleta.

Dessa forma, você pode perder peso rapidamente e cuida melhor da sua saúde. Em geral, a yoga também promove a disciplina necessária para desenvolver hábitos de vida saudáveis.

Reforçando a ideia da atividade física adicional

Novamente, reforçamos a ideia da necessidade de alguma atividade física complementar além da yoga para emagrecer. Mas, e por quê? Porque apesar de a yoga ser relaxante e fornecer a perda de algumas calorias, com o auxílio de outra atividade, essa perda é multiplicada.

Novamente, reforçamos a ideia da necessidade de alguma atividade física complementar além da yoga para emagrecer. Mas, e por quê? Porque apesar de a yoga ser relaxante e fornecer a perda de algumas calorias, com o auxílio de outra atividade, essa perda é multiplicada.

Seja uma caminhada no final de tarde com seu cão ou uma corridinha diária, outra atividade física regular pode ajudar e muito.