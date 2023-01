11 ministros irão se licenciar para votar nas eleições para presidentes do Legislativo

A orientação do governo é que ministros eleitos parlamentares retornem ao mandato para votar também na eleição para o TCU, disse o ministro Alexandre Padilha edit

Apoie o 247

ICL

247 - 11 ministros do governo Lula que conquistaram uma vaga no Congresso Nacional nas últimas eleições precisarão se licenciar obrigatoriamente para participar das votações que decidem o comando da Câmara e do Senado, marcadas para quarta-feira (1º).

A orientação do governo é que ministros que são parlamentares retornem ao mandato para votar também na eleição para o Tribunal de Contas da União (TCU), que deve acontecer no dia 2 de fevereiro, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A recomendação se estende aos ministros que não precisam tomar posse, como é o caso de Carlos Fávaro (Agricultura), que está no meio do mandato de oito anos como senador pelo PSD do Mato Grosso.

O governo apoia a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara e a de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.