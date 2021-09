56% dos brasileiros são a favor de impeachment de Bolsonaro, aponta Datafolha

Desde janeiro, a parcela a favor do impeachment tem aumentado sistematicamente. À época, 42% eram favoráveis à abertura do processo de impadimento do presidente, ante 53% favoráveis. Em maio, 49% se diziam a favor e 46% contrários à abertura do impeachment pelo Congresso. edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - De acordo com o Datafolha, a maioria dos brasileiros, 56%, diz ser a favor da abertura do processo de impeachment de Jair Bolsonaro.

O percentual de pessoas a favor do impeachment de Bolsonaro oscilou dois pontos para cima desde o último levantamento, em julho deste ano. Desde janeiro, a parcela a favor do impeachment tem aumentado sistematicamente. À época, 42% eram favoráveis à abertura do processo de impadimento do presidente, ante 53% favoráveis. Em maio, 49% se diziam a favor e 46% contrários à abertura do impeachment pelo Congresso.

Agora, se declararam contra a abertura do processo 41% dos entrevistados e 3% disseram não saber (eram 42% e 4% na pesquisa anterior, respectivamente).

PUBLICIDADE

Entre os segmentos da população mais favoráveis à queda de Bolsonaro estão homosssexuais e bisexuais (83%), estudantes (68%) e habitantes do Nordeste (67%).

Já os que se mostram contrários ao processo de impeachment empresários (69%), os que têm renda mensal maior que dez salários mínimos (55%), e evangélicos (53%).

PUBLICIDADE