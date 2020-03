75 parlamentares pedem a Bolsonaro para retirar projeto que altera orçamento

Um grupo de 75 parlamentares, entre deputados federais e senadores, assinaram uma carta pedindo para o presidente Jair Bolsonaro retirar de tramitação o projeto que deixaria R$ 19 bilhões do Orçamento de 2020 edit

247 - Um grupo de 75 parlamentares, entre deputados federais e senadores, assinaram uma carta pedindo para o presidente Jair Bolsonaro retirar de tramitação o projeto que deixaria R$ 19 bilhões do Orçamento de 2020 sob o controle do Legislativo. Os congressistas ainda estão recolhendo mais assinaturas. Paralelamente, tentam obstruir a votação da proposta na Comissão Mista de Orçamento (CMO). A informação é do jornal o Globo.

Segundo a reportagem, o projeto foi enviado na semana passada, como parte de um acordo para a manutenção de um veto presidencial. Esses parlamentares não concordaram com o acordo e pedem na carta que Bolsonaro cumpra "em atos aquilo que manifesta em palavras", já que o presidente sugeriu que o Congresso rejeite a proposta, enviada pelo próprio governo.

"O presidente tem responsabilidade neste processo. O presidente é o autor do PLN 4. Se ele nas redes sociais e para sua base fala que é contrário, o mecanismo técnico é simples, ele retira esse projeto. É isso que nós estamos cobrando", afirmou o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), durante entrevista coletiva na Câmara.