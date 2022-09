A Amazônia vive um apagão estatal, diz Alckmin sobre as políticas ambientais do governo Bolsonaro

No Dia da Amazônia, Alckmin criticou os esforços do governo Bolsonaro para promover o desmonte das instituições de fiscalização e combate às irregularidades na Amazônia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador de São Paulo e candidato a vice-presidente da República na chapa Lula-Alckmin, Geraldo Alckmin (PSB), usou as redes sociais para criticar as políticas ambientais do governo Jair Bolsonaro (PL) de preservação da Amazônia, que tem o seu dia celebrado nesta segunda-feira (5).

“Hoje a maior floresta tropical do mundo tem seu dia celebrado. A Amazônia sempre foi central para o Brasil e o mundo pela relevância ambiental e geopolítica. O governo fala muito em soberania, mas hoje a Amazônia vive um apagão estatal’.

Alckmin também criticou o esforço do governo Bolsonaro em promover um desmonte das instituições de fiscalização e combate às irregularidades.

“Bolsonaro chegou perto de desmontar completamente o combate às ilegalidades na região precarizando o IBAMA, o ICMBio e a Funai. Lula e eu ouvimos muito o povo da floresta, os ribeirinhos e as organizações que atuam na preservação da Amazônia”, escreveu.

Além disso, o candidato ainda falou sobre a importância da economia sustentável na Amazônia.

Hoje a maior floresta tropical do mundo tem seu dia celebrado. A Amazônia sempre foi central para o Brasil e o mundo pela relevância ambiental e geopolítica. O governo fala muito em soberania, mas hoje a Amazônia vive um apagão estatal. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) September 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.