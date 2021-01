"A batalha agora é eleger Lula presidente em 2022", diz Paulo Pimenta, que votou pelo apoio a Baleia Rossi

"Quem não entendeu isso não compreendeu a importância da unidade no campo popular, da democracia e da soberania", diz o parlamentar edit

247 – O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) usou o twitter para justificar seu apoio à formação de um bloco contra Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. "Vamos preparar o PT, a esquerda e os democratas do nosso País para mais dura das batalhas em 2022. Eleger @LulaOficial presidente em um 2º turno contra @jairbolsonaro. Quem não entendeu isso não compreendeu a importância da unidade no campo popular, da democracia e da soberania", escreveu o parlamentar. Saiba mais sobre a decisão:

BRASÍLIA (Reuters) - Partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro anunciaram nesta segunda-feira apoio à candidatura do deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), na disputa para presidente da Câmara dos Deputados, em eleição prevista para ocorrer no início de fevereiro.

PT, PDT, PSB, PCdoB e Rede divulgaram nota em que listam compromissos e objetivos em comum com Rossi, “além de derrotar Bolsonaro e sua pretensão de controlar o Congresso”. Bolsonaro já anunciou apoio público à candidatura do deputado Arthur Lira (PP), líder do centrão, para a sucessão da Câmara.

“A eleição para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ocorre em meio a uma profunda crise social, econômica, política e de saúde pública no Brasil, agravada por um governo federal insensível ao sofrimento do povo, irresponsável diante da pandemia e chefiado por um presidente da República que ao longo de sua trajetória sempre se colocou contra a democracia”, diz a nota dos partidos de oposição.

Entre os objetivos traçados estão defender a Constituição, proteger a democracia e as instituições do país e garantir a independência do Poder Legislativo.

“Nós, dos partidos de oposição, temos a responsabilidade de combater, dentro e fora do Parlamento, as políticas antidemocráticas, neoliberais, de desmonte do Estado e da economia brasileira”, afirmam as legendas de oposição. Também de oposição, o PSOL não assinou o documento.

Pouco antes da divulgação da nota conjunta dos cinco partidos, o PT, dono da maior bancada da Câmara com 52 deputados, havia anunciado sua posição.

Além dos partidos de oposição, Baleia Rossi conta com o apoio do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de outras legendas, como DEM e PSDB, na disputa contra Lira.

