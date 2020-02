ABI entra com notícia-crime contra Hans River por falso testemunho

Em nota, a ABI afirma que Hans River, ex-funcionário da empresa Yacows, investigada por envio de mensagens em massa de cunho político no período eleitoral “faltou com a verdade e também mentiu sobre diversos aspectos" edit

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entrou com uma notícia-crime no Ministério Público, nesta terça-feira (18), contra Hans River, ex-funcionário da empresa Yacows investigada por envio de mensagens em massa de cunho político no período eleitoral. Ele é acusado por ter dado falso testemunho na CPI das Fake News, na Câmara, na última terça-feira (11). A informação é do Portal Congresso em Foco.

Em nota a ABI afirma que Hans River “faltou com a verdade não apenas em relação a trabalhos realizados durante o período que atuou no disparo das mensagens, mas também mentiu sobre diversos aspectos que envolveram a apuração jornalística capitaneada pela repórter Patrícia Campos Mello, incluindo ofensas de cunho misógino e atentatórias à honra da citada profissional”.