Acusado por cinco anos pela Lava Jato, deputado do PT é absolvido por unanimidade no STF

247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) por unanimidade. Vander se tornou o primeiro parlamentar réu por acusações no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão do ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no STF, apontou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não apresentou provas do cometimento de crime por parte deputado federal do PT. A informação é do portal DCM.

Vander foi denunciado em 2015 e se tornou réu em 2017, acusado de receber R$ 1 milhão em suposto esquema de corrupção na BR Distribuidora, da Petrobras. O deputado também foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.

O julgamento teve início na manhã de 14 de agosto e foi concluído em 21 de agosto, por meio de sessão virtual. Além de Fachin, votaram a favor de Vander os ministros Celso de Mello (revisor da ação), Carmén Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.