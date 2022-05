Aécio, que fez campanha para Eduardo Leite, diz que PSDB traiu Doria e implodiu terceira via

Apoie o 247

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) acusou o presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, de trair o partido ao traçar como estratégia tucana para chegar ao Palácio do Planalto, o apoio à candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) e, com isso, derrubar a candidatura do ex-governador de São Paulo João Doria.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Aécio acredita que “Araújo atua mais como ‘advogado’ do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que busca a reeleição, do que como líder nacional do PSDB”.

"Desde o início o objetivo foi criar as condições para que João Doria saísse do Governo de São Paulo e permitisse ao Rodrigo Garcia construir a sua candidatura. Não tenho nada contra [Garcia], a candidatura dele é bem-vinda, mas não ao custo da inviabilização do PSDB".

Aécio é contra o acordo entre as siglas pelo qual o PSDB apoiaria a candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência.

Aécio admitiu o fracasso da terceira via e defendeu que é melhor ter uma candidatura própria, mesmo sem perspectivas de vitória. O parlamentar acredita que o nome de Doria não foi uma boa escolha e que o ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) teria sido o melhor nome para liderar a terceira via no país.

“A terceira via implodiu pelo pragmatismo de uns e pelo egoísmo do PSDB. Você não pode cobrar que um partido como o União Brasil, recém-fundado, lidere um projeto nacional”, lamentou.

