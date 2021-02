Aécio rebate Doria, após pedido de expulsão: "se apropriou de Bolsonaro no inesquecível Bolsodoria"

247 - A tensão entre o deputado federal Aécio Neves e o governador de São Paulo, João Doria, ambos do PSDB, ganha novos capítulos nesta quarta-feira (10), após Neves divulgar uma nora chamando o paulista de “oportunista”.

O conflito entre Neves e Doria ocorreu após o Aécio ser acusado de formar um bloco de apoio ao então candidato Arthur Lira, aliado de Jair Bolsonaro e atual principal opositor do governador.

Doria solicitou o expulsão de Aécio do PSDB, acusando o mineiro de traição, o que o ele nega. Lembrando que o processo de votação na Câmara é secreto.

Após o ataque, Aécio divulgou uma nota classificando o comportamento de Doria como “oportunista”.

“Se o Sr. João Dória, por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo, através do inesquecível Bolsodoria, que o faça, sem utilizar indevidamente e de forma oportunista outros membros do partido”, provocou Aécio.

