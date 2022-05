Agressões recorrentes de Ciro a Lula ampliam seu isolamento no PDT

Apoie o 247

247 – O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, tem ficado cada vez mais isolado em seu próprio partido, segundo informa a jornalista Natália Portinari , no Globo. O motivo: os candidatos do PDT nos estados buscam fechar alianças locais com o PT para se viabilizar eleitoralmente, o que se torna cada vez mais difícil diante das agressões constantes de Ciro contra Lula.

Natalia Portinari escreve que o restante do partido está aberto a alianças com petistas nos estados. "A tendência é que o PDT mantenha Ciro no páreo, mas abra espaço para alianças com o partido de Lula no nível regional. No Maranhão, por exemplo, o pré-candidato ao governo e senador Weverton Rocha (PDT) deve contar com o apoio de uma parte do PT, embora oficialmente o candidato do partido seja Carlos Brandão (PSB). No Rio, o partido quer lançar Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, para governador. Neves, porém, já foi do PT e disse se incomodar com a postura de Ciro em relação ao ex-presidente", escreveu a jornalista.

Linha auxiliar do bolsonarismo

Ao mesmo tempo em que cria problemas em seu próprio partido, Ciro tem sido bastante útil para bolsonaristas, que disseminam fake news contra Lula, que teve todos os seus processos anulados. "Os ataques do pré-candidato do PDT ao Planalto têm sido usados inclusive por aliados do presidente Jair Bolsonaro para criticar o petista. No fim de semana, uma declaração de Ciro durante 'live' com o humorista Gregório Duvivier, que é eleitor de Lula, ficou entre os assuntos mais comentados do fim de semana. A hashtag “OLulaNaoEinocenteBabaca” foi impulsionada, principalmente, por perfis bolsonaristas", lembra a jornalista.

