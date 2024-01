Ainda tentando se manter no cargo, Cappelli deve ser substituído por ex-secretário-geral do STF

Apoie o 247

247 - Apesar das evidências que apontam que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deverá suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça, o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, tem manifestado a interlocutores que ainda mantém a esperança de permanecer na posição que ocupa. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, Cappelli teria dito que não aceitaria outro cargo dentro do ministério e já teria expressado a esperança de ser o próprio sucessor de Dino à frente da pasta.

Ainda segundo a reportagem, “se Lewandowski for mesmo confirmado como ministro, o que deve acontecer até sexta-feira, só não nomeará o advogado Manoel Carlos de Almeida Neto para ser o seu secretário-executivo se Lula não lhe der autonomia para escolher o número 2 da pasta— o que é algo que faz pouco sentido. Manoel Carlos ocupou o cargo de secretário-geral do STF quando Lewandowski era presidente. É tido como seu assessor mais próximo”.

