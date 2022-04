Ala do União Brasil vai pedir impugnação da filiação de Moro após ex-juiz negar candidatura a deputado

O motivo foi a declaração do ex-juiz parcial, de que não desistiu de sua corrida ao Planalto. A posição deixou insatisfeita um ala do União Brasil, capitaneada por ACM Neto edit

247 - O secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, e mais oito dirigentes do partido afirmaram que entrarão com um pedido para invalidar a filiação do ex-juiz parcial Sérgio Moro. O motivo foi a declaração do ex-magistrado, de que não desistiu de sua corrida ao Palácio do Planalto. No entanto, ele havia dito que poderia abrir mão de sua pré-candidatura presidencial, uma maneira de driblar a resistência à sua entrada no partido.

"Vamos apresentar, ainda hoje, um requerimento de impugnação da filiação dele", disse Neto, de acordo com a Folha de S.Paulo. "Será assinado pelos 8 membros com direito a voto no partido, o que corresponde a 49% do colegiado. A filiação, uma vez impugnada, requer 60% para ter validade", complementou.

Segundo integrantes da União Brasil, o estatuto da sigla determina que toda decisão deve ser colegiada e necessita de pelo menos 60% da executiva nacional para ser referendada.

O ex-juiz redigiu uma primeira nota informando a respeito da filiação no partido, mas que não mencionava a desistência na corrida pelo Palácio do Planalto. Capitaneada por ACM Neto, a ala do partido recebeu o documento, mas ficou insatisfeita e, em consequência, divulgou uma posição com veto à eventual candidatura presidencial de Moro.

"Deixamos claro que o seu eventual ingresso à União Brasil não pode se dar na condição de pré-candidato à Presidência da República", diz a nota, também assinada por Efraim Filho, 1º secretário do partido, José Agripino Maia (vice-presidente), Ronaldo Caiado, Mendonça Filho, Davi Alcolumbre, professora Dorinha e Bruno Reis, todos vice-presidentes do União Brasil.

E não demorou. Acabam de me informar que vão apresentar ainda hoje um requerimento de impugnação da filiação dele. “Será assinado pelos 8 membros com direito a voto no partido, o que corresponde a 49% do colegiado. A filiação, uma vez impugnada, requer 60% para ter validade”. https://t.co/yvDUZoruDq — Vera Magalhães VACINA SIM💉 (@veramagalhaes) April 1, 2022

Perguntei à ala do União Brasil q se opõe à candidatura a pte de Moro s/ele não desistir.

“Vamos apresentar, ainda hj, requerimento de impugnação da filiação dele. Será assinado pelos 8 membros com direito a voto no partido”.

Grupo de Luciano Bivar, porém, tem maioria, 9.#treta — Natuza Nery (@NatuzaNery) April 1, 2022

