Alberto Fraga corta relação com Bolsonaro após esposa morrer por Covid

Metrópoles - Amigo de Jair Bolsonaro há cerca de 40 anos, o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) cortou relações com Jair Bolsonaro.

Segundo pessoas próximas, Fraga decidiu se afastar de Bolsonaro após sua esposa, Mirta Fraga, morrer vítima da Covid-19, em maio deste ano.

“Lamentavelmente e com muita tristeza me dirijo a vocês para informar o falecimento da minha querida e amada esposa Mirta Fraga. Foram 40 anos de convivência e de muito amor. Ela partiu, mas deixa um legado de coisas boas, deixou muitos amigos e amigas que a amavam e a admiravam. Tenho certeza que Deus reserva para ela um lugar de destaque, porque ela merece! Só fazia o bem e se preocupava demais com o bem-estar dos outros”, escreveu o ex-parlamentar nas redes sociais.

O ex-deputado deixou de frequentar o Palácio da Alvorada e até de responder às mensagens do presidente desde que o quadro de sua mulher se agravou, em abril.

