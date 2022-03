"Alckmin complementa o perfil de Lula", diz Fernando Haddad

"Alckmin tem uma interlocução interessante com setores que podem se reaproximar do Lula", afirma edit

247 – O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu enfaticamente a aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin. "O perfil do Alckmin é complementar ao do Lula", afirmou. "Alckmin tem uma interlocução interessante com setores que podem se reaproximar do Lula. Ele dobra os esforços de interlocução".

O ex-governador de São Paulo saiu do PSDB, rival histórico do PT, e deve se filiar nesta quarta-feira (23) ao PSB, informa o jornalista Leonardo Martins, em reportagem publicada na Folha de S. Paulo. "Na última pesquisa eleitoral Qaest, Haddad apareceu com 24% das intenções de voto, seguido de França, com 18%. Boulos aparecia com 7% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas (sem partido), que aparecia com 9%", prossegue. Sem Boulos, Haddad vai a 31%.

