Alckmin descartou ministérios e ouviu de Lula: "você será tratado como presidente"

Ideia é que Alckmin seja protagonista do novo governo, enquanto Lula viaja internacionalmente buscando investimentos para o Brasil

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (10) que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), "não disputa a vaga de ministro". Ele era cotado para assumir pastas como Economia e Agricultura, por exemplo.

Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, partiu de Alckmin a decisão de não assumir o comando de alguma pasta. "Antes mesmo de a vitória do petista ser confirmada nas urnas, ele já ponderava que a melhor forma de ajudar o presidente eleito seria na função de co-piloto —a mesma que exerceu quando foi vice de Mario Covas no Governo de São Paulo".

>>> "Alckmin não disputa a vaga de ministro. É o vice-presidente da República", diz Lula

Ao bater o martelo sobre a não indicação para ministérios, Alckmin ouviu de Lula: "você será tratado como presidente da República". O presidente eleito estava disposto a indicar o aliado para comandar o ministério que ele desejasse.

Alckmin hoje é coordenador do gabinete de transição de governo e é a figura com mais destaque do novo governo.

A ideia é que Alckmin siga como protagonista, enquanto Lula, com seu grande prestígio internacional, faz viagens ao exterior angariando investimentos para o Brasil.

