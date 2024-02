Alckmin diz que Lula salvou a democracia e defende a nova política industrial

Apoie o 247

247 – Durante uma entrevista ao Globo, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez questão de ressaltar o papel desempenhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na defesa e preservação da democracia brasileira. Em suas palavras, Alckmin afirmou: "Eu tenho a convicção de que o presidente Lula salvou a democracia, quando eles tentaram dar um golpe de estado. Quem defende a Constituição, defende eleição, defende o povo, é democrata. O inverso disso é golpista."

Alckmin também defendeu ardorosamente a implementação de uma nova política industrial, destacando seu caráter horizontal e seu compromisso com a competitividade internacional da economia brasileira. Segundo suas palavras: "A ideia do 'conteúdo nacional' não é para proteger empresa ineficiente. É para ajudar as empresas a terem competitividade internacional."

Frente às críticas e especulações sobre a Nova Indústria Brasil, Alckmin rebateu os argumentos, esclarecendo que não se trata de um programa de subsídios, mas sim de estratégias de financiamento para impulsionar setores-chave da economia. Ele afirmou categoricamente: "Há muita desinformação, não tem R$ 300 bilhões de subsídio, tem R$ 300 bilhões de financiamento."

Alckmin abordou também os desafios políticos e eleitorais, salientando a importância da estabilidade econômica e da proteção social para conquistar eleitores em diferentes espectros políticos. Ele ressaltou: "Na política, você conquista. A questão econômica é central." Alckmin enfatizou ainda a necessidade de focar nas questões locais durante as eleições municipais, evitando a polarização nacional e desmistificando fake news que possam interferir no processo democrático.

