Alckmin revela mal-estar com divulgação pelo PSB de sua possível filiação ao partido

247 – "O ex-governador Geraldo Alckmin ficou contrariado com a divulgação, feita pelo PSB, de que ele já acertou a entrada no partido", segundo revela a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo. "Alckmin queria antes avisar as legendas com quem estava conversando, para não ser deselegante e acertar o apoio deles à chapa. Segundo interlocutores, ele fazia questão também de conversar com Lula (PT), que estava no México, sobre a decisão", informa ainda a jornalista.

Ontem, o PSB ficou de fora da federação de partidos formada pelo PT em torno da candidatura Lula, que até agora conta com o PCdoB e o PV. O PSB, mesmo fora da federação, quer que Alckmin entre no partido e seja vice de Lula. Segundo o jornalista Luís Costa Pinto, editor do 247, ele ainda não fechou com o PSB .

