Alcolumbre a Bolsonaro: "espero não ser surpreendido por nenhum novo ataque ao Congresso"

O presidente do Senado criticou as ações de Bolsonaro contra o Legislativo, afirmando que não irá tolerar mais ataques ao Congresso

247 - Em reunião entre Jair Bolsonaro (sem partido) e o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), o presidente do senado afirmou que está insatisfeito com os ataques do presidente da República ao legislativo, afirma reportagem do jornal Estado de S. Paulo .

A reunião ocorreu nesta segunda-feira, 2, e o senador avisou ao mandante executivo que não irá mais tolerar ataques ao Congresso e ao Senado.

Segundo informado ao portal de notícias G1, na coluna de Gerson Camarotti, Alcolumbre teria dito: “espero não ser surpreendido por nenhum novo ataque”. Complementado, em seguida: “Acredito que esteja tudo superado para que a gente possa finalmente avançar nas pautas econômicas”, buscando um acordo com o bolsonarismo.

Porém, com sua afirmação, Alcolumbre soma-se aos inúmeros políticos brasileiros que denunciaram a atitude golpista do governo.

Isso explicita a crise do atual governo, que tem divergências políticas até com os setores mais conservadores e golpistas da política brasileira, como o DEM de Alcolumbre.