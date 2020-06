Alcolumbre diz que Congresso acompanhará dados do coronavírus pelos estados

"É papel do parlamento buscar a transparência em um momento tão difícil para todos", disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre edit

247 - Diante da recente mudança na forma como o Ministério da Saúde atualiza os números do avanço do coronavírus no Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou pelo Twitter que o Congresso Nacional se pautará agora pelos números coletados pelas secretarias estaduais de saúde.

"Após reunião de líderes de hoje (8), ficou decidido que a Comissão Mista Especial de Acompanhamento do Coronavírus trabalhará com os dados estatísticos da pandemia fornecidos pelos estados e DF. É papel do parlamento buscar a transparência em um momento tão difícil para todos", escreveu Alcolumbre.

Em mais uma evidência de que o governo federal tenta maquiar os números da pandemia, Jair Bolsonaro exigiu que os números de óbitos ficassem abaixo de mil por dia.

