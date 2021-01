Alencar Santana e Enio Verri entram com representação na PGR contra Bolsonaro e Pazuello

Deputados querem que eles esclareçam a omissão a e negligência diante do colapso no sistema de saúde de Manaus, e pede que a procuradoria apure as causas e responsabilize os culpados. edit

247 - Os deputados federais Alencar Santana (PT-SP) e Enio Verri (PT-PR) ingressaram nessa terça-feira (19) com representação contra Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Procuradoria Geral da República (PGR).

Os parlamentares petistas querem que Bolsonaro e Pazuello esclareçam a omissão a e negligência diante do colapso no sistema de saúde de Manaus, e pede que a procuradoria apure as causas e responsabilize os culpados.

“Desde o começo do mês de janeiro de 2021, a capital do Estado do Amazonas vive um caos na saúde pública decorrente da situação calamitosa ali vivida face à omissão e negligência do Presidente da República e do Ministro da Saúde, em razão da forma como os representados vêm conduzindo o enfrentamento da pandemia do coronavírus em todo o país, especialmente em relação aos graves fatos que vem ocorrendo em Manaus”, diz um trecho do documento que é endereçada ao procurador-geral, Augusto Aras.

Pelo menos 51 pessoas morreram por falta de oxigênio no estado do Amazonas até a noite desta terça-feira (18), de acordo com levantamento feito pelo jornalista Guilherme Amado, na revista Época, junto ao Ministério Público Estadual e Federal. A falta de oxigênio aconteceu por incúria do governo Bolsonaro, que ignorou todas as advertências recebidas sobre o fim dos estoques no oxigênio do Estado.

Leia, abaixo, a representação na íntegra:

