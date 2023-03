Aliados abandonam Bolsonaro diante de explicação rasa sobre joias

Políticos do entorno de Jair Bolsonaro acreditam que haverá um custo político muito grande para qualquer um que tente "defender o indefensável", diz Gerson Camarotti edit

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados de Jair Bolsonaro estão evitando defender o ex-presidente em meio às explicações frágeis sobre o escândalo das joias sauditas. De acordo com o jornalista Gerson Camarotti em seu blog no G1, o entorno político mais próximo de Bolsonaro avalia como sofrível a explicação dele para o caso.

“A percepção desses políticos, inclusive no PL, é que Bolsonaro sofre um grande desgaste nesse episódio, porque se trata de um caso fácil de ser compreendido pela população: tentativa de ficar com joias milionárias que deveriam ser patrimônio do Estado brasileiro”, destaca a reportagem.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal para que seja aberto um inquérito para apurar possíveis crimes que tenham sido cometidos pelo governo Jair Bolsonaro (PL) ao tent trazer ilegalmente para o Brasil um conjunto de joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, dadas pela monarquia saudita ao casal Jair e Michelle Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.