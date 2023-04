Aliados de Bolsonaro apostam na sua inelegibilidade

Integrantes do PL avaliam que o TSE deverá tornar Bolsonaro inelegível e já deram início à busca por um eventual sucessor para comandar a extrema direita no Brasil edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) avaliam que o ex-mandatário se tornará inelegível no âmbito do processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em função dos ataques ao sistema eleitoral e à higidez do sistema eleitoral feitos por ele durante uma reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022. De acordo com a jornalista Thaís Oyama, do UOL, o PL encomendou, no mês passado, uma pesquisa visando encontrar um nome capaz de substituí-lo, mas “essa alternativa ainda não consta do horizonte do eleitorado”.

Segundo a reportagem, ao responder ao questionamento sobre quem poderia substituir o ex-mandatário, o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi o mais citado, “mas a maior parte dos entrevistados preferiu não indicar nome algum”.

Diante da perspectiva de Bolsonaro ser declarado inelegível, o PL irá trabalhar para não perder o legado de 58 milhões de eleitores que votaram no ex-mandatário no último pleito. Nesta linha, o partido deverá destacar que ele saia em defesa das chamadas pautas de costume, uma das bases do discurso bolsonarista e da extrema direita, além de estimular o antipetismo junto ao eleitorado.

“Duas, em especial, surgiram com destaque na pesquisa encomendada pelo partido: a defesa da propriedade privada e o combate à criminalidade. A primeira seria fruto do receio de parte do eleitorado diante de uma imaginária ‘volta do comunismo’ ao Brasil e, a segunda, resultado de uma percepção de que a violência aumentou", ressalta a reportagem.

