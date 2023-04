Almoço de Lula com generais do Exército é cancelado

Encontro fez parte da tentativa de aproximação do governo com as Forças Armadas edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou o almoço agendado com generais do Exército para esta segunda-feira (3). De acordo com reportagem do Poder 360, uma nova data ainda não foi definida.

O encontro é uma tentativa de aproximar o governo das Forças Armadas. Ainda de acordo com a reportagem, a única data possível para o encontro seria na nesta quarta-feira (5), quando está prevista a participação do presidente na cerimônia de entrega de espadas dos generais promovida no Palácio do Planalto.

O convite para o almoço partiu do comandante do Exército, general Tomás, que havia convidado o presidente para o almoço no Quartel General, em Brasília. O encontro contaria com a presença do ministro da Defesa, José Múcio , e do Alto Comando da Força.

