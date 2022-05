Aloysio Nunes, do PSDB, declara apoio a Lula já no primeiro turno

Apoie o 247

247 – Um dos principais nomes do PSDB, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, declarou, nesta manhã apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. “O segundo turno já começou e eu não só voto no Lula como vou fazer campanha para ele no primeiro turno”, disse Aloysio Nunes à jornalista Vera Rosa . “Não existe essa terceira via; só existem duas: a da democracia e do fascismo. Se quisermos salvar o Brasil da tragédia de Bolsonaro, teremos de discutir o que vamos fazer juntos”, emendou o ex-ministro, que chama o presidente de “celerado".

Também nesta sexta-feira, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), declarou apoio a Lula no primeiro turno. “A visão de mundo do ex-presidente Lula e a minha são diferentes, sobretudo em relação à economia. Muitas de nossas posições são antagônicas nesse campo tão essencial. Mas concordamos em algo ainda maior: a democracia. E é por isso que estarei com Lula nesta eleição”, escreveu o deputado.

