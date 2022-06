Alysson Mascaro: o capital financeiro tentará colonizar o governo Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O filósofo do Direito e professor Alysson Mascaro, da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a estratégia do mercado financeiro, diante da provável vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro, será uma tentativa de colonização do futuro governo. "O capital brasileiro e o capital financeiro não aceitarão Lula presidente. Uma das hipóteses é um processo de colonização do novo governo", afirmou. Mascaro disse ainda que o vice Geraldo Alckmin é um seguro para o capital e acrescentou que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) é a última esperança para a turma da Faria Lima.

Na entrevista, Alysson Mascaro também analisou o cenário da guerra da Ucrânia. "Estamos assistindo a uma virada de página no capitalismo mundial", disse ele. "Os Estados Unidos começam a sentir o custo da sua disfuncionalidade", apontou. Mascaro também afirmou que a América Latina é colônia há 200 anos dos Estados Unidos, mas acrescentou que os europeus só estão descobrindo agora que também são colônia. "Quem manda na Europa é a OTAN. Acabou-se a ilusão de que poderia haver outros espaços geopolíticos", declarou. "Os Estados Unidos são o empecilho maior à luta socialista no mundo, mas a fratura geopolítica no mundo favorece ações de libertação", finalizou.

