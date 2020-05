Amoêdo diz que 'faltou maturidade' a Ricardo Salles após expulsão do Novo

"Eu estranhei que ele tenha buscado politizar e polemizar a expulsão no momento em que a gente tem uma pandemia para tratar", declarou João Amoedo referindo-se a expulsão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Partido Novo edit

247 - João Amoêdo, ex-presidente do Novo, se mostrou surpreso com o anúncio feito hoje da expulsão de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, dos quadros do partido. A reportagem é do portal UOL.

O ex-presidente do partido demonstrou desconfiança a respeito do motivo anunciado para a decisão. Salles afirma que foi expulso por ter aceitado assumir um ministério no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para Amoêdo, é possível que este não seja o único motivo.

"Acho muito pouco provável que o fato de o Ricardo Salles ter assumido uma posicão no ministério tenha sido aquilo que levou a CEP (Comissão de Ética Partidária, órgão interno do partido) a recomendar a expulsão. Me parece muito pouco provável que seja por aí a decisão", disse o candidato à eleição presidencial de 2018.

Conforme divulgado por Ricardo Salles, a Comissão de Ética Partidária(CEP) do NOVO decidiu pela sua expulsão do partido, em uma decisão que ainda corre em sigilo e da qual cabe recurso. A CEP é um órgão independente, composto por filiados que não são membros do Diretório Nacional

