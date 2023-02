Anderson Torres presta novo depoimento à PF nesta quinta-feira (2)

Defesa garantiu que o ex-secretário de Segurança do DF, investigado por omissão e conivência com os atos golpistas em Brasília no último dia 8, vai responder às perguntas edit

247 - O ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres deve prestar novo depoimento à Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (2). Torres está preso desde o último dia 14.

O pedido para um novo depoimento partiu da própria defesa do ex-secretário. Em seu primeiro depoimento à PF, no último dia 18, Torres permaneceu calado, alegando que não tinha declarações a dar. Desta vez, a defesa garantiu que ele irá responder às perguntas dos agentes.

De acordo com reportagem da TV Cultura, o celular do ex-secretário, que foi 'esquecido' nos Estados Unidos, deve sem um dos pontos abordados.

Torres é investigado por omissão e conivência com os atos golpistas em Brasília no último dia 8, que terminaram com a invasão e depredação das sedes dos três Poderes. Também foi encontrado um rascunho de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo de reverter o resultado das eleições.

