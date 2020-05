André Mendonça compara caso Moro a Watergate, que derrubou presidente dos EUA

247 - O ministro da Justiça, André Mendonça, comparou o caso que envolve o ex-ministro Sergio Moro e o governo Jair Bolsonaro ao caso Watergate, que culminou em um pedido de renúncia por parte do ex-presidente norte-americano, Richard Nixon. Informação de Caio Junqueira, da CNN.

Mendonça fez a comparação, no início da reunião desta terça-feira (12) do Conselho de Governo, órgão que envolve todos os ministros de Estado, para justificar o envio ao STF do vídeo de reunião ministerial do dia 22 de abril, citada por Moro em depoimento à PF.

No caso Watergate, a Suprema Corte dos Estados Unidos obrigou a Casa Branca a entregar fitas das reuniões de Nixon com assessores, nas quais ficava comprovado um esquema de obstrução de justiça promovido pelo então presidente dos EUA.

André Mendonça quis dizer que teve de enviar o vídeo ao STF para não descumprir uma ordem do ministro da Corte Celso de Mello e não configurar obstrução de Justiça. É inevitável, porém, não relacionar a fala do ministro da Justiça ao desfecho do caso Watergate: a renúncia do então presidente dos Estados Unidos.

