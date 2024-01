André Mendonça: "Em nenhum momento temi pela democracia”

Ministro do STF destacou que isso não significa que os atos golpistas do 8/1 não foram graves edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça disse que em nenhum momento temeu pela democracia brasileira, no marco de 1 ano dos atos golpistas do 8 de Janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes em uma tentativa fracassada de golpe de Estado.

Segundo ele, a democracia nacional é forte e resistente a atos golpistas. “Acho que a nossa democracia está consolidada. Eu em nenhum momento temi pela democracia”, disse Mendonça em um vídeo institucional sobre os atos golpistas, transmitido pela Corte, nesta segunda-feira (8).

“O que não significa gravidade, o que não significa que isso deve ser aceito, que deve ser tolerado", complementou o magistrado. (Com informações da CartaCapital).

