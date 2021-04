Ao vivo: presidente do Senado inicia sessão para leitura do requerimento para instalar CPI da Pandemia; acompanhe

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) deu início nesta terça-feira (13) à sessão para discutir a abertura da CPI da Pandemia, que vai investigar possíveis omissões do governo federal no combate à Covid-19 edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), iniciou no fim da tarde desta terça-feira (13) a sessão do Plenário que irá instalar a CPI da Covid-19, que irá investigar os crimes do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia.

A abertura da comissão acontece após decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. A criação da CPI havia sido requerida por parlamentares, mas não havia sido encaminhada pela presidência da Casa.

Acompanhe ao vivo:

