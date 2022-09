Apoio de Marina a Lula envolve a criação de uma Autoridade Climática no Brasil

Apoie o 247

247 – O acordo entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-ministra Marina Silva, que o apoiará nas eleições presidenciais de 2022, passa pela incorporação das ideias de Marina ao programa de Lula. "O maior indício é que o PT já publicou no seu Instagram oficial a proposta da ex-ministra, que tem com um dos principais temas a criação de uma Autoridade Climática no país acompanhar a execução do programa ambiental'’, informa o jornalista Merval Pereira , no Globo.

Nesta segunda-feira, o PT deverá confirmar que aceita as propostas e, caso realmente aconteça, Marina Silva anunciará seu apoio ao ex-presidente Lula na corrida presidencial.

Neste domingo (11), Lula e Marina se encontram, em São Paulo. “Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com Marina Silva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente”, disse o ex-presidente pelas suas redes sociais.

