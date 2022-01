Após anunciar que está com Covid, Flávio Dino faz exames em hospital

Governador do Maranhão não está com sintomas graves edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), deu entrada em hospital particular de São Luís para exames na manhã de hoje (4), após anunciar que testou positivo para a Covid-19.

Dino realizou exames no Hospital São Domingos por precaução, não está internado e não sentiu sintomas graves da doença. De acordo com o governo do Maranhão, Dino já tomou as três doses da vacina contra Covid.

