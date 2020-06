Após dizer não à Globo, Lula decide falar com youtubers progressistas

247 - Na mesma semana em que se recusou a conceder entrevista ao jornal O Globo , o ex-presidente Lula decidiu marcar uma guinada em sua comunicação, abrindo espaço para comunicadores progressistas. Confira, abaixo, post do ex-presidente:

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede uma entrevista coletiva às 15 horas desta quinta-feira (11) para canais da mídia alternativa, transmitida pelo canal de Lula no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCvO2BExvkAbGMsTGnEnI_Ng) e nos canais dos entrevistadores.

É a segunda conversa com a mídia alternativa do ex-presidente desde o início do período de quarentena, que Lula está cumprindo desde o retorno em 12 de março de uma viagem para a Europa, onde recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Paris.

Ele irá conversar com os seguintes comunicadores:

Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania

https://blogdacidadania.com.br/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCJU__wIT-5N-2fcSvZytRRg

Twitter – @eduguim

Facebook – https://www.facebook.com/BlogDaCidadania/

Leonardo Stoppa

Youtube: https://www.youtube.com/user/leonardostoppa ,

Samuel Borelli

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC3gQ9lIiPQj7frT5CE5QyRA

Instagram: Samuel.borelli.primo

Twitter: @samuelborellipr

Cynara Menezes

https://www.socialistamorena.com.br/

Twitter: @cynaramenezes

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHoycA3QmszMDepgdCFId7Q

Thiago dos Reis, do Plantão Brasil

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3-JLGJpMKwymQoRFJMkgSg,

Instagram: @ThiagoReis_Brasil

Twitter: @ThiagoResiste

João Antonio, do Click Política

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTQHMyQ-RQHtXhFSzccPzmg

Twitter: @JooAntnioMarqu6

Instagram: @joao_antonio.marques,

Ronny Telles

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCkdUyoqq2em5zlZUED49bPAFacebook: https://www.facebook.com/canalronnyteles

Twitter: @CanalRonnyTeles

Ana Roxo

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC103EEyV8RzaJjH7BjhsP-wFacebook: https://www.facebook.com/omundosegundoanaroxo/

Twitter: @omundo2anaroxo

Rogério Anitablian

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfnzqefqE9YN2zuSD4Odd8A)

e Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé –

http://baraodeitarare.org.br/site/

