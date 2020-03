Após falar em histeria, Bolsonaro pede ‘serenidade’ e critica quem aposta no ‘caos’

No mesmo dia em que fala que dará festa de aniversário e pouco depois de ter descumprido recomendações médicas de combate ao coronavírus, Bolsonaro defende “esforços” de “população e Governo, junto com os demais poderes” para “superar este desafio” edit

247 - Após causar polêmica ao descumprir recomendações médicas e cumprimentar manifestantes em frente ao Palácio da Alvorada no último domingo 15, além de dizer nesta terça-feira 17 que dará uma festa para comemorar seu aniversário e o da primeira-dama, Michelle, Jair Bolsonaro foi às redes sociais pedir “serenidade” e esforço conjunto para combater o coronavírus.

Nas mensagens, ele defende “esforços” de “população e Governo, junto com os demais poderes” para “superar este desafio” e afirma que “nenhum vírus é mais forte do que o nosso povo”. “Estamos lutando e faremos o que for necessário para proteger a vida de cada brasileiro!”, escreve ainda.

Confira seus tuítes: