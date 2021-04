Após gesto supremacista, Filipe Martins ganha mais poder no governo

O lobby para sacar o almirante Flávio Rocha do comando da Secom, teve o auxílio luxuoso de Filipe Martins, o assessor internacional de Bolsonaro e recentemente fez numa sessão do Senado um gesto associado aos supremacistas brancos edit

Além dos filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo, mais precisamente, e de Fábio Wajngarten, o lobby para sacar o almirante Flávio Rocha do comando da Secom, teve o auxílio luxuoso de Filipe Martins, o assessor internacional de Bolsonaro e recentemente fez numa sessão do Senado um gesto associado aos supremacistas brancos. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Houve pressão forte para que Bolsonaro o descartasse depois do mal-estar causado pela atitude. Pois é, imaginou-se que Martins seria demitido. Mas ocorreu o contrário: ajudou (na pressão para) demitir o almirante.

